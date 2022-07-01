Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE | ANKARA

Türkiye, terör örgütleri PKK/YPG ve FETÖ konusunda İsveç ve Finlandiya’ya geri adım attırırken, bu iki ülke ile imzaladığı 10 maddelik mutabakatta en dikkat çeken maddelerden biri 9’uncu madde. İsveç ve Finlandiya, PKK/YPG ve FETÖ’nün ülkelerindeki faaliyetlerine izin vermeyeceğini taahhüt ederken, 9’uncu maddeye göre, bunun denetlenmesi için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Ortak Daimî Mekanizma tesis edilecek. Kurulacak mekanizmada, üç ülkenin Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile istihbarat örgütleri müşterek çalışarak sürecin işleyişini denetleyecek. Ortak mekanizma diğer NATO ve AB üyesi ülkelerin katılımına da açık olacak.

CİRİT ATAMAYACAKLAR

Bu kapsamda Türkiye’nin yeni bir girişim başlatarak, önümüzdeki günlerde başta ABD, İngiltere, Fransa, Belçika ve Almanya olmak üzere diğer AB ve NATO üyesi devletlere, Daimî Ortak Mekanizmaya katılmaları yönünde teklif götüreceği bildirildi. Diplomatik kaynaklar, mekanizmaya diğer AB ve NATO üyesi devletlerin de dâhil olması ile birlikte, batılı ülkelerin artık terör örgütleri PKK/YPG ve FETÖ için güvenli liman olmaktan çıkacağına dikkat çekti.

TERÖRE HEP DESTEK VERDİLER

Avrupa ülkeleri bugüne kadar terör örgütlerine karşı adım atmak yerine, tam aksine destek sunmaktan çekinmedi. Bu kurumların başında AB nezdindeki Avrupa Parlamentosu (AP) geliyor. PKK üyelerinin davet edildiği sempozyumlara ev sahipliği yapan AP'de aralıklarla terör örgütü yanlısı etkinlikler düzenleniyor. AB Komisyonu da PKK konusundaki tavrıyla tepki çekiyor. Komisyon, Türkiye'nin ikazları ve Europol'un raporlarına rağmen üye ülkeleri PKK konusundaki tutumlarını sertleştirmeye de zorlamıyor. AB’ye üye ülkeler bakımından da tablo, Avrupa'nın PKK için güvenli bir liman olduğunu gösteriyor. PKK'nın rahatça faaliyet gösterdiği ülkelerin başında Fransa, Belçika, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Avusturya geliyor. Yine aynı şekilde bu ülkeler terör örgütü FETÖ mensuplarına da kapılarını açıyor ve iltica hakkı tanıyor.

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