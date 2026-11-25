ABD ile Kanada arasında savunma harcamaları üzerinden başlayan gerilim, milyarlarca dolarlık F-35 alımına da sıçradı. Pentagon, Ottawa yönetiminin 88 adet F-35 alımını yeniden değerlendirmesinden duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi. Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ise "Kanada egemen bir ülkedir. ABD'ye hesap vermiyoruz." şeklinde cevap verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergileri ve Kanada'yı ABD'nin 51'inci eyaleti yapma yönündeki açıklamaları, Washington ile Ottawa arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. İki ülke arasında bu kez F-35 alımı nedeniyle karşı karşıya geldi.

Pentagon, Kanada'yı Kuzey Amerika'nın savunması için yeterli çabayı göstermemekle ve onlarca yıldır savunma faturasını Amerikan vergi mükelleflerine ödetmekle suçladı.

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88 ADET F-35'İN GELECEĞİ BELİRSİZ

Kanada uzun süredir 88 adet Amerikan yapımı F-35 savaş uçağı almayı planlıyordu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'ın ülkesinin egemenliğine yönelik tehditleri ve uyguladığı gümrük vergilerinin ardından F-35 alımının yeniden değerlendirilmesi talimatını vermişti.

Ottawa yönetimi, Kanada'nın imalat sanayisinde istihdam oluşturabilecek İsveç yapımı Gripen savaş uçaklarını da incelemeye aldı.

Pentagon ise Kanada'nın farklı savaş uçaklarından oluşan bir filo kurmasının mevcut personel eksikliklerini daha da ağırlaştırabileceği ve Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) faaliyetlerini belirsizliğe sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

PENTAGON'DAN KANADA'YA UYARI

Pentagon, pazartesi günü yayımladığı bilgi notunda Kanada'nın NATO'nun savunma harcamaları hedeflerine ulaşmak için inandırıcı bir plana sahip olmadığını ileri sürdü.

Ottawa yönetimini en büyük harcama artışlarını 2029 federal seçimlerinin sonrasına ertelemekle suçlayan Pentagon, şu ifadeleri kullandı:

"Kanada'nın savunma eksiklikleri her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Kanada ciddileşmeli ve odaklanmalıdır."

KANADA'DAN ABD'YE REST: SİZE HESAP VERMİYORUZ

Pentagon'un suçlamalarına Kanada Savunma Bakanı David McGuinty'den cevap geldi.

Gazetecilere konuşan McGuinty, "Kanada egemen bir ülkedir. Çok açık konuşacağım. Amerika Birleşik Devletleri'ne hesap vermiyoruz" dedi.

Kanada'nın 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5'ini savunma ve ilgili güvenlik yatırımlarına ayırma hedefi doğrultusunda ilerlediğini söyleyen Bakan, 2030 yılına kadar bu oranın yüzde 4'e çıkarılacağını açıkladı.

TRUMP YÖNETİMİNDEN DİKKAT ÇEKEN YASAK

Washington ile Ottawa arasındaki gerilim, iki ülkenin savunma alanındaki temaslarına da yansıdı.

Trump yönetimi, Pentagon yetkililerinin Kanada'da düzenlenen Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılmasını yasakladı.

Önceki ABD yönetimlerinin savunma bakanları dahil üst düzey Pentagon yetkililerini gönderdiği forumda bu yıl Amerikan ordusundan üniformalı personelin bulunmaması tepki çekti.

Foruma katılan Demokrat Senatör Andy Kim, "Hegseth üniformalı tek bir Amerikalı askerin bile ortaya çıkmasına izin vermedi" ifadelerini kullandı.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Kanada Savunma Bakanı McGuinty, yaşanan gerilime rağmen ABD ile NORAD kapsamında yürütülen iş birliğinin ve NATO bünyesindeki çalışmaların değişmeden devam ettiğini söyledi.

McGuinty, "Duyurduğumuz yatırımları yapıyoruz. Bu planları hayata geçiriyoruz" dedi.

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