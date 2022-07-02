Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore'nin sürekli ve yasadışı balistik füze denemeleri, G7 ülkeleri tarafından şiddetle kınandı, konuya ilişkin bir bildiri de yayımlandı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Başkanı Jo Chol Su, devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla yaptığı açıklamada G7 ülkelerine tepki gösterdi. G7'nin "ABD ve Japonya da dahil olmak üzere az sayıda devletin çıkarlarını temsil eden bir grup" olarak nitelendiği açıklamada,

“ABD KARŞISINDA MEŞRU SAVUNMA HAKKIMIZ”

"G7, hiçbir şekilde uluslararası düzenin savunucusu ve insan haklarının koruyucusu gibi davranmaya uygun değildir" denildi. Ülkenin eleştirilere konu olan silah programının savunulduğu açıklamada, "Öz savunma kapasitemizi güçlendirme adımımız, devletimizin haklarını ve çıkarlarını dünya barışını enkaza çeviren ve dünyanın en büyük nükleer silah devleti olan ABD tehdidine karşı savunmak için meşru savunma hakkının makul ve meşru şekilde kullanımıdır. Başkalarının ne dediğine bakmaksızın devletimizin onurunu ve haklarını savunma konusunda geri adım atmayacağız" ifadelerine yer verildi.

“GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

G7 ülkelerinin liderleri geçtiğimiz hafta yayınladıkları ortak bildiride Kuzey Kore'nin "yasadışı" balistik füze testlerine karşılık Pyongyang'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının tam olarak uygulanması çağrısında bulunmuş, açıklamada Kuzey Kore kitle imha silahları ve balistik füze programını durdurmaya çağrılmıştı.

G7 NEDİR?

G7, Avrupa Birliği içinde temsil edilen ve Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşan ülkeler topluluğudur.

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