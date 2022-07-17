Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülke olarak Rus gazı olmadan idare etmeleri gereken senaryoya hazırlanmaları gerektiğini ifade etmişti. Macron son olarak, enerji krizine karşı gereksiz sokak lambalarını karartmaya başlayacaklarını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş tüm dünyada ekonomik ve enerji anlamında etkilerini gösteriyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa’da enerji krizi ve enflasyon atağı yaşanmaya başladı.

Macron son olarak, Fransa'da enerji krizine karşı gereksiz sokak lambalarını karartmaya başlayacaklarını söyledi.

Avrupalı liderler bir yandan enflasyonu kontrol altına almaya bir yandan da Rus gazına kış aylarına kadar alternatif bulmaya odaklandı. Avrupa’da kışın zor geçeceğine dair endişeler giderek büyüyor.

Batı’lı devletlerin Rusya’ya yaptırımlarına karşı Avrupa'ya giden vanaları kapatıyor. Buna karşı birçok lider halkına enerjide tasarruf çağrısı yapıyor.

MACRON’DAN ‘HAZIRLIKLI OLUN’ ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan ülkesine tasarruf yapması için uyarı geldi. Macron daha önce Rus gazı olmadan idare etmeleri gereken duruma hazırlanmaları gerektiğini söyleyerek enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.

‘KAMUYA AİT GEREKSİZ SOKAK LAMBALARINI KAPATACAĞIZ’

Macron, hükümetin enerji tasarrufu için bir plan hazırlayacağını ve bu plana kamuya ait gereksiz sokak lambalarının gece kapatılmasıyla başlayacağını söyledi.

‘RUSYA ENERJİYİ SİLAH OLARAK KULLANIYOR’

Ukrayna-Rusya savaşının devam edeceğini söyleyen Macron, "Rusya enerjiyi, tıpkı gıdayı kullandığı gibi, bir silah olarak kullanıyor. Kendimizi Rus gazı olmadan yaşamak zorunda kalacağımız bir senaryoya hazırlamalıyız" diye konuştu.

Fransa'nın doğal gaz kaynaklarını çeşitlendirmeye devam edeceğini söyleyen Macron, mevcut krizi atlatmak için açık deniz rüzgar santrallerine geçişi hızlandıracaklarını belirtti ve sınır ötesi enerji işbirliği çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye açıklaması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi ve Türkiye’nin NATO’nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını belirtti.

Macron'dan tasarruf çağrısı: Rus gazı olmadan idare etmeye hazırlanmalıyız Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan ülkesine tasarruf yapması için uyarı geldi. Macron Rus gazı olmadan idare etmeleri gereken duruma hazırlanmaları gerektiğini söyleyerek enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.