Türkiye Gazetesi

Enerji bakanları, AB’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu tarafından alınan 1 Ağustos 2022’den 31 Mart 2023’e kadar gaz talebini yüzde 15 azaltmayı öngören kararı uygulamak için Brüksel’de bir araya geldi. AB ‘zorunlu tasarruf hedeﬁ’ konusunda bazı birlik ülkelerine istisna sağladı. Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Josef Sikela “Baltık ülkeleri için, ada devletleri için muaﬁyetler var. Gerisi bu istisnaları kullanamayacak” dedi. Portekiz, İspanya, Güney Kıbrıs, İtalya, Malta ve Yunanistan ise bunun adil olmadığını savundu. Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto “Herhangi bir gazın sınırlarımızdan çıkmasına izin vermeyiz” derken İspanya’nın Ekolojik Geçiş Bakanı Teresa Ribera “Ülkelere dayatılan bir konuda haksızca fedakârlık yapmayı reddediyoruz” ifadelerini kullandı. Portekiz Enerji Bakanı Joao Galamba “Portekiz’den tasarruf edilen gaz, başka ülkelerin açıklarını kapatmak için kullanılamaz” diye tepki gösterirken Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas “Biz de istisna talep edeceğiz” dedi. Yüzde 15’lik kesintiyi kabul etmeyen İtalya’ya yüzde 8’lik ‘ikna’ indirimi yapılacak.

The Telegraph İngiltere'de enerji krizini yazdı: Halktan yardım isteyecek Telegraph gazetesi, İngiltere’de enerji krizi yaşanacağını ve hükümetin vatandaşlardan yardım isteyeceğini yazdı. Hükümet bu kış için elektrik kesintilerine karşı acil durum enerji planları hazırladığını açıkladı.

Vatandaş enerjide tasarrufa yöneldi Enerji fiyatlarında yaşanan artış vatandaşı tasarrufa yönlendirdi. Nisan ayında doğalgaz tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 5,1 milyar metreküp oldu. Aynı dönemde konutlarda tüketilen doğalgaz yüzde 3, sanayide tüketilen doğalgaz miktarı ise yüzde 6 düştü.