Türkiye Gazetesi

Transneft'tin yazılı açıklamasında, Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya taşıyan Drujba hattının güney kolu için Ukrtransnafta şirketine ön ödeme yapılmasının gerektiği belirtildi.

Söz konusu sevkiyat hizmeti için Ukrtransnafta'ya yapılan son ön ödemelerin Transneft'e geri döndüğü bilgisine yer verilen açıklamada, ödemelerin Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemediğine işaret edildi.

UKRAYNA ÜZERİNDEN SEVKİYAT 4 AĞUSTOS’TA DURDURULDU

Açıklamada, gerekli ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle Ukrtransnafta'nın Transneft'e sevkiyat hizmeti sağlamayı durdurduğu ve bu nedenle Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya sevkiyatının da 4 Ağustos itibarıyla durduğu kaydedildi.

Şirketin Drujba hattının diğer kollarındaki sevkiyatının devam ettiği, Belarus üzerinden Polonya ve Almanya yönündeki sevkiyatlarda sorun yaşanmadığı belirtildi.

BRENT PETROL 1,05 ARTTI

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı Druzhba'dan Rus petrolü akışının durduğu haberleri ile düne göre 1,05 dolar arttı ve 98 doların üzerine çıktı. İran petrolünün yakın zamanda uluslararası pazarlara dönebileceği beklentisi ICE'de Brent petrolünün varil fiyatını bu sabah 94 dolara tadar gerilemesine yol açmıştı.

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