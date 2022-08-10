İran Deniz Kuvvetleri Operasyonlarından Sorumlu Komutan Yardımcısı Amiral Mustafa Taceddini, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, dün gece Kızıldeniz güzergahında saldırıya uğrayan seyir halindeki bir ticari gemiden yardım çağrısı alındığını duyurdu.
Bunun üzerine yakınlarda bulunan İran donanmasına ait birliklerin bölgeye giderek olaya müdahale ettiğini aktaran Taceddini, kimliği belirlenemeyen teknelere "Cameran" muhribinin komutasındaki eskort gemilerinden ateş açıldığını, sonrasında saldırgan teknelerin bölgeden kaçtığını belirtti.
Kızıldeniz'de çalışmalar sonuç verdi: Tüyler ürperten keşif... Saniyeler içinde içine çekiyor
Bilim adamları, Kızıldeniz'de yaptıkları araştırmalar sonucunda çok önemli bir keşfe imza attı. Kızıldeniz'in ortasında içine gireni saniyeler içinde dibine çeken bir delik bulundu.
Kızıldeniz'de çevre felaketi uyarısı: Birçok ülke tehlike altında Birleşmiş Milletler (BM), Kızıldeniz'deki Safir petrol tankerinin petrol sızdırması sonucunda çevre felaketi yaşanabileceği uyarısında bulundu.