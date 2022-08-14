Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Suriye’nin Azez, Cerablus, Savran, Mare, Resülayn, Tel Abyat bölgelerinde halkı Türkiye’ye karşı tahrik eden provokatörlerin birçoğu tespit edildi. Göstericileri kışkırtan isimler arasında rejim, PKK ve İdlib bölgelerinden gelenlerle birlikte Türkiye’de işlediği suçlar sebebiyle sınır dışı edilen kişilerin olduğu tespit edildi. Bölge güvenlik yetkilileri, gazetemize yaptıkları açıklamada, bazı kişilere sırf Türkiye aleyhine slogan atmaları için para aldıklarını bildirdi.

EYLEMLER PLANLI ÇIKTI

Bölgede görevli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Türkiye’nin Münbiç ve Tel Rifat harekâtını provoke etmek isteyen güçlerin haftalardır hazırlık yaptığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun açıklamalarını protesto edenlerin arasına sızan provokatörlerin ısrarla kalabalıkları Türkiye sınırı, Türk üsleri ve bölgede bulunan kurumlara yönlendirdiğini vurgulayan güvenlik sorumlusu, şöyle konuştu: O gece Mare, Savran ve Azez’e gidip halkı galeyana getirenler vardı. Bunlardan bazılarının PKK, Rejim ve İdlib bölgelerinden geçtiği bilgisine ulaştık. Ayrıca Türkiye’de suç işleyen ve sınır dışı edilen kişiler de kışkırtmalarda aktif rol oynadı. Bütün görüntüleri inceliyoruz. Şu ana kadar kurtarılmış bölgelerde olayları sabote eden 40’ı aşkın kişi sorgulandı. Bunlar arasında Şam ve PKK dışında farklı ülke istihbaratları ile bağlantılı kişiler de var. Ayrıca para verilerek belirli slogan ve eylemler için kalabalığı yönlendirmesi istenen kişiler de var. Tetkikler devam ediyor” dedi.

KARA PROPOGANDA

Azez bölgesi Emniyet-İstihbarat biriminde görevli bir başka muhalif isim ise İdlib dâhil kurtarılmış bütün bölgelerde toplanan kalabalıkları Türkiye aleyhine kışkırtanların aynı merkezden yönetildiği belirtti. Muhalif Albay “Gözaltı ve sorgu süreçleri başladığı andan itibaren yeni bir taktikle ‘Devrime sahip çıkanlar Türkiye’nin isteği ile tutuklanıyor’ yalanını ortaya attı. Oysa Suriye devrimine ait bütün sembol ve sloganlara hiç kimse müdahale etmedi, edemez. Bu süreci fitne aracına çevirmeye çalışanlar devrimin ve direnişin düşmanı odaklardı. Sahayı sabote edenlerin bazıları bölgeden kaçmaya çalışıyor. Bütün sınır bölgelerini teyakkuza geçirdik. Tansiyonun biraz düşmesi ile birlikte olayın karanlık noktaları daha net ortaya çıkacak ve bu kışkırtmayı halkımız daha net görecektir” diye konuştu.

HEDEF: TÜRKLERİ KIŞKIRTMAK

Göstericiler arasına sızan bazı provokatörlerin silah ve patlayıcı taşıdığını kaydeden Suriyeli Albay “Olayları çok daha kanlı bir şekle sokmak istiyorlardı. Yapılan sorgulamalarda Türk askerinin özellikle hedef seçilmesinin arka planında Türk kamuoyunu Suriyeli mülteciler aleyhinde kışkırtma planı yatıyordu” dedi.

Suriye Albay, provokasyon sürecinin başrolünde görevli bazı isimlerin bölgeden kaçmaya çalıştığını, bu çerçevede bütün sınır noktalarında teyakkuz durumunda oldukları bilgisini paylaştı.

SURİYELİ AŞİRETLERDEN BİRLİK MESAJI

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükûmeti ile aşiretlerin ileri gelenleri, Türkiye ile “birlik ve beraberlik” mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, “Suriye Geçici Hükûmeti, kardeş Türk halkı ve devletinin siyasi, askerî ve insani alan dâhil olmak üzere bütün alanlarda Suriye halkı ve devrimi bağlamında oynadığı büyük rolü değerli bulmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, Esad rejimini alaşağı edene ve Suriye halkının özgürlük ve onur hedeflerini gerçekleştirene dek mücadele vermeye devam edileceği vurgulandı. Nuayam, Cemelan, Beni Halit, el-Heyb, Buhayat, Maşahde, Ceys, Cubur, Harb, Demahle ve Simatiyye aşiretlerinin ileri gelenleri de Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bir araya gelerek Türkiye ile “birlik ve beraberlik” mesajı yayımladı. Mesajda “Biz ve Türk kardeşlerimizin arasındaki birlik ve beraberliği kimse bozamaz. Düşmanca gündemleri olanların nefret ve kin projelerini hayata geçirmelerine izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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