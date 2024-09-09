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9 aylık bebeğin üzerine sıcak kahve döktü! Avustralya'da insan avı başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
9 aylık bebeğin üzerine sıcak kahve döktü! Avustralya&#039;da insan avı başladı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avusturalya'da bir parkta saldırgan 9 aylık bebeğin üzerine sıcak kahve döküp kaçtı. Olay ülke kamuoyunda gündem olurken saldırganın yakalanması için insan avı başlatıldı. 

Avustralya, tarihinin en karmaşık olayıyla karşı karşıya kaldı. Olay Queensland eyaletine bağlı Brisbane kentinde 31 Ağustos'ta bir parkta meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yabancı bir adamın piknik yapan bir aileye yaklaşarak elinde bulunan mataradaki sıcak kahveyi 9 aylık bebeğin üzerine döktükten sonra olay yerinden kaçtı.

OLAYDAN 6 GÜN SONRA KAÇTI

Queensland polisi, 33 yaşındaki saldırgan için tutuklama emri çıkarırken bebeğin yüzünde ve vücudunda “ciddi yanıklara” neden olan 33 yaşındaki saldırganın olaydan 6 gün sonra ülkeden kaçtığının belirlendiğini açıkladı.

Saldırının neden gerçekleştirildiğini henüz bilinmiyor.

6 YILDIR ÜLKEDEYMİŞ

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Paul Dalton yaptığı açıklamada, olayın bugüne kadar gördüğü “en karmaşık ve sinir bozucu” olay olduğunu bildirerek saldırganın kimlik tespitinin yapıldığını ve hangi ülkeye kaçtığının da belirlendiğini sözlerine ekledi.

Saldırganın ülkeden kaçtığının belirlenmesinin ardından Avustralya polisi diğer ülkelerden destek istedi. Dalton, saldırganın 2019 yılından bu yana Avusturalya’ya seyahat ettiğini Yeni Güney Galler ve Victoria’da ikamet bilgisinin bulunduğunu kaydetti.

BEBEK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Saldırıya uğrayan ailesi ise yaptığı açıklamada bebeğin deri nakline ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Bebek için açılan yardım sayfada şuana kadar 100 bin dolar yardım toplandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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