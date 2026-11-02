ABD'nin Florida eyaletinde 9 kişinin hayatını kaybettiği özel jet kazasının ardından ortaya çıkan şirket kayıtları yeni bir tartışma başlattı. Learjet 60 tipi uçağın sahibi olan şirketin Delaware'deki kayıtlı adresinin, Jeffrey Epstein dosyalarında 108 kez geçen adresle aynı olduğu ortaya çıktı.

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ABD'nin Florida eyaletinde 9 kişinin hayatını kaybettiği özel jet kazasının ardından, uçağın sahibi olan şirketin Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilişkilendirilen bir adreste kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

1 Kasım'da Teksas'tan Bahamalar'a gitmek üzere havalanan Learjet 60 tipi özel jet, Florida'nın Palm Beach County bölgesindeki yerleşim alanına düşmüştü.

ABD'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında Epstein detayı! Aynı adres dosyalarda 108 kez çıktı

Uçaktaki 9 kişinin tamamı hayatını kaybederken şiddetli bir patlama meydana geldi.

Kazaya karışan uçağın kayıtlı sahibinin Delaware merkezli LR60271 LLC olduğu belirlendi. Şirketin Wilmington kentindeki 1209 North Orange Street adresini kullandığı tespit edildi.

Aynı adresin, Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında kamuoyuna açıklanan belgelerde 108 kez geçmesi ise kazanın ardından ortaya atılan bağlantı iddialarını beraberinde getirdi.

ABD'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında Epstein detayı! Aynı adres dosyalarda 108 kez çıktı

EPSTEIN DOSYALARINDA NEDEN ADI GEÇİYOR?

ABD merkezli teknoloji ve iş dünyası yayın organı Technical.ly, 4 Şubat 2026'da yayımladığı araştırmada, Epstein dosyalarında 108 kez geçen 1209 North Orange Street adresini incelemişti.

Araştırmaya göre Wilmington kentindeki bina, Corporation Trust Center olarak biliniyor ve ABD'de kurulan çok sayıda şirketin resmi kayıt adresi olarak kullanılıyor.

ABD'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında Epstein detayı! Aynı adres dosyalarda 108 kez çıktı

Yaklaşık 300 bin şirketin aynı adreste kayıtlı olduğu aktarılırken binanın şirketlerin günlük faaliyetlerini yürüttüğü bir merkez olmadığı, yasal bildirim ve resmi yazışmaların teslim alındığı bir ofis olarak hizmet verdiği açıklandı.

ABD'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında Epstein detayı! Aynı adres dosyalarda 108 kez çıktı

PİLOTUN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI: "VAKTİMİZ KALMADI"

Reuters'ın aktardığı hava trafik kontrol kayıtlarıda ise uçağın düşmeden önceki son saniyeleri tespit edildi.

Kokpitteki görevli, hava trafik kontrol merkezine uçuş sırasında buzlanma ve orta şiddette türbülansla karşılaştıklarını, daha uygun uçuş koşulları aradıklarını duyurdu.

Kısa süre sonra uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı. Pilot önce dakikada 10 bin feet, ardından 20 bin feet alçaldıklarını bildirdi.

Alçalma hızının dakikada 22 bin feete ulaşması üzerine kokpitten "Zemine çakılacağız" anonsu yapıldı.

İlk acil durum çağrısından yaklaşık 35 saniye sonra kayıtlara geçen son sözler ise "Vaktimiz kalmadı" oldu.

Uçuş takip verilerinde uçağın bir noktada dakikada 32 bin feetten daha yüksek bir hızla irtifa kaybettiği kaydedildi.

600 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Uçağın yerleşim alanına yakın bir noktaya düşmesi üzerine çevrede büyük çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Palm Beach County yetkilileri, kazanın meydana geldiği yolda büyük bir çukur oluştuğunu ve çevrede yaşayan yaklaşık 600 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Florida Valisi Ron DeSantis, kazaya ilişkin görüntüleri değerlendirirken "Adeta gelen bir füze gibiydi. Devasa bir patlama yaşandı ve enkaz parçaları her yere saçıldı" dedi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

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