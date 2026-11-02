ABD'de Başkan Trump'ın özel malikanesi Mar-a-Lago'nun yakınlarına özel jet düştü. Kazanın ardından bölgede alarm verilirken, alev topuna dönen uçakta çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte bölgede son durum...

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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Palm Beach County bölgesinde 2 milyon dolarlık Learjet 60 tipi özel uçak yerleşim bölgesine düştü. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde kaza sonrası uçağın düştüğü bölgede derin bir çukur oluştuğu, küçük çaplı yangın çıktığı, enkaz parçalarının etrafa saçıldığı ve bölgedeki elektrik altyapısında hasar meydana geldiği görüldü. Uçağın Teksas'tan Bahamalar'a gittiği öğrenildi.

Trump'ın özel malikanesinin yakınlarına jet düştü! Çok sayıda ölü var

TRUMP'IN EVİNİN YAKININA DÜŞTÜ

Kazanın gerçekleştiği yer ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Palm Beach adasındaki Mar-a-Lago malikanesi arasında 10 kilometre mesafe olması dikkat çekti.

HASTANELER ALARMA GEÇTİ

Greenacres bölgesinde yerel saatle 13.10 sıralarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, çevredeki hastaneler alarma geçirildi.

Trump'ın özel malikanesinin yakınlarına jet düştü! Çok sayıda ölü var

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

Palm Beach County İtfaiye ve Kurtarma Birimi, kazayı çok sayıda kişinin etkilendiği ciddi bir olay olarak tanımladı. Yetkililer uçakta bulunan 9 kişinin de hayatını kaybettiğini aktardı. Uçağın çarptığı yerleşkede yaşayanlardan ölen ya da yaralanan olup olmadığına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trump'ın özel malikanesinin yakınlarına jet düştü! Çok sayıda ölü var

KAZA YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Öte yandan olayın ardından kazanın meydana geldiği bölgede yolların çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.



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