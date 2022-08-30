Türkiye Gazetesi

Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri başta olmak üzere bazı AB ülkeleri, Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmemesi gerektiğini savunuyor.

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri operasyonlar gerekçe gösterilerek, Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmemesi talebine Kremlin'den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB'nin böyle bir adımında Rusya devletinin değil Rus vatandaşlarının cezalandırılacağını söyleyerek, "Her halükarda bu karara karşılık verilir ve bunu kendi çıkarlarımıza göre, Rus vatandaşlarının çıkarlarına göre yaparız" dedi.

"AB, RUSYA'YA KARŞI ÖFKE PATLAMALARI YAŞIYOR"

AB'nin, Rusya'ya karşı sayısız kararlar aldığını söyleyerek bu durumu "Öfke patlaması" olarak yorumlayan Peskov, "Ne yazık ki Brüksel ve bazı AB ülkeleri akıldan yoksun davranıyorlar. Ülkemize karşı bu yöndeki dürtüler enerji konusunda da geçerlidir. Bu gibi saçma kararlar, ABD şirketlerinin daha fazla para kazanması için alınıyor. Bu kararlar, deliliğin son sınırı" ifadelerini kullandı.

Schengen vizesi için kayıtlar alınıyor Almanya için Türkiye'de vize başvuruları için yetkili kuruluş olan iDATA, Koronavirüs salgını sonrası yaşanabilecek olası yoğunluğun önüne geçmek için ilgili konsolosluklarla koordineli olarak resmi online randevu rezervasyonu işlemlerine başlama kararı aldı.

Schengen vizesine 20 euro zam geldi Avrupa Birliği'nin (AB) vize kurallarında yapılan değişiklikle Schengen vize ücretlerine 20 euro zam yapıldı.

'Estonya, Türkiye’ye Schengen vizesinin kaldırılmasını destekliyor' Estonya Başbakanı Taavi Röivas, "Estonya hükümeti, AB’nin Türkiye’ye Schengen vizesinin kaldırılmasını uzun zamandır destekliyor" dedi.