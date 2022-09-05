Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından imzalanan yeni bir kararnameye göre, halka açık yerlerde kadınların başörtüsü takma zorunluluğuna uyup uymadığı yüz tanıma teknolojisiyle belirlenecek. 12 Temmuz günü İran’da birçok kadın, halka açık yerlerde başörtüsü yasasını protesto ederek başları açık fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Bu kararname ise 12 Temmuz’daki protestolardan bir ay sonra, 15 Ağustos’ta imzalandı. Bununla birlikte, söz konusu protestoların ardından ülkenin farklı noktalarında gözaltı ve tutuklamalar yaşandı.

Hollanda'daki Twente Üniversitesinden araştırmacı Azadeh Akbari, İran hükümetinin uzun süredir yasayı ihlal eden kişileri tespit etmek için yüz tanıma sistemi kullanmayı düşündüğünü söyledi. Bu arada, İran’da 1979'daki devrimin ardından kadınların başörtüsü takması zorunlu hale geldi.

2015'ten bu yana İran hükümeti, göz taraması, parmak izi ve yüz görüntüsü gibi verileri depolayan bir çip içeren biyometrik kimlik kartlarını aşamalı olarak uygulamaya sokuyor. Araştırmacılar, bu bilgilerin artık hem sokaklarda hem de internet ortamında zorunlu kıyafet kurallarını ihlal eden kişileri belirlemek için yüz tanıma teknolojisi ile birlikte kullanılabileceğini söylüyor.

İran denizde ele geçirdiği ABD’nin insansız deniz aracını iade etti ABD'li bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, İran donanmasına ait savaş gemisinin iki yelkenli insansız deniz aracını sudan çıkardığını ve üzerlerini muşamba ile kapattığını ileri sürdü. İran, ele geçirdiği deniz araçlarını iade etti.

İran kara sınırlarını kapattı, uçuşları durdurdu İran, Irak’ta yaşanan protestolar nedeniyle Irak ile kara sınırlarının kapatıldığını ve başkent Bağdat’a tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.