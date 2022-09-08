Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri eski haber olarak yeniden gündeme taşıdı ve Trump’ın devlet arşivine göndermediği bu belgelerin ‘aşırı gizli’ olduğu belirtildi. Trump'ın 9 saat süren FBI aramasının yankıları sürerken, Washington Post gazetesinin özel haberine göre eski Başkan Trump’ın devlet arşivine göndermediği belgeler arasında bir başka ülkenin nükleer bilgilerini içeren bir dosyada yer alıyor.

Washington Post gazetesinin özel haberine göre Trump'ın Mar-a-Lago'da yer alan malikanesinde, devlet arşivine göndermediği belgeler arasında 'aşırı gizli' olanlar da ve başka bir ülkenin nükleer bilgilerini içeren bir dosyada yer alıyor.

184 GİZLİ BELGEYE ULAŞILDI

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago isimli malikanesine yapılan baskına ilişkin Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) hazırladığı yeminli beyanda, daha önce burada yapılan aramada ele geçirilen 15 kutunun 14'ünde toplam 184 gizli belgeye ulaşıldığı bildirildi.

FBI'ın Mar-a-Lago baskınına ilişkin arama izni almak için hakime gönderdiği 34 sayfalık yeminli beyan, bazı kısımları çıkartılarak kamuoyuyla paylaşıldı. Beyanda, Trump'ın Florida'daki evinde mayıs ayında yapılan aramalarda 15 kutu belgenin alındığı ve bu kutuların 14'ünde toplam 184 gizli belgeye ulaşıldığı aktarıldı.

Ayrıca, FBI bu beyanda Trump'ın evinde ele geçirilen belgelerin "insani istihbarat kaynaklarını tehlikeye atabilecek nitelikte" olduğunu da belirtti. Beyanda, Trump'ın avukatı ile FBI'ın gizli belgelerin Mar-a-Lago'nun bir odasında tutulduğuna ilişkin yazışmaları da yer aldı.

SADECE BAŞKAN VE BAKANLAR GÖREBİLİR

Gazetede yer alan habere göre, bazı dosyalar sadece Başkan ve bakanların görebileceği kadar gizli. Üst düzey ulusal güvenlilik yetkililerin bile görmesinin izin verilmeyen belgeler de bulunuyor. Dosyaların gizliliğini anlatmak için ‘bazılarının FBI ajanları ve savcı tarafından görülmesinin uygun görülmediğini’ yazdı. Bu dosyalar arasında yabancı bir ülkenin nükleer bilgilerini içeren dosya da bulunuyor. Bu dosyaların özel güvenlikli bir alanda kilit altında tutularak muhafaza edilmesi gerekiyor.

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