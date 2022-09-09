Türkiye Gazetesi

Rusya'dan S-400 satın aldığı için haksız bir şekilde F-35 programından çıkarılan Türkiye, hava kuvvetlerindeki ihtiyaçlarını gidermek için ABD'den F-16 satın almak için girişimlere başlamıştı. Satışla ilgili ABD tarafından zaman zaman olumlu mesajlar gelse de durum belirsizliğini koruyor. Çünkü Temmuz ayında ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandıran değişikliği kabul etti. ABD'den gelen yeni açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın desteğinin sürdüğü ifade edildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray'daki gazetecilere verdiği brifingde, Amerikan dış politikasını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KIRBY: BIDEN'IN F-16 SATIŞINA DESTEĞİ SÜRÜYOR

Bir gazetecinin, Türkiye'nin ABD'den F-16 modernizasyonuna ilişkin yaptığı talebi sorması üzerine Kirby, "F-16 programına ilişkin bir güncellememiz yok. Başkan Joe Biden bu anlaşmaya desteğini sürdürüyor" yanıtını verdi.



ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandıran değişikliği kabul etti. Buna göre ABD Başkanı uçakların Yunanistan hava sahasını ihlal etmeyeceğine dair belge sunmadan satış yapılmayacak.

YUNANİSTAN GERİLİMİ VE TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI

Biden'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu programının henüz netleşmediğini, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir bilgi veremeyeceğini belirten Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi yorumlarını yapabilir. Türkiye bir NATO müttefiki ve önemli bir ortak. Özellikle tahıl anlaşmasında çok önemli bir rolü var. Türkiye ile bazı konularda görüş farklılıklarımız var, bu herkesin malumu ama bu, 'Türkiye ile ilişkilerimize önem vermiyoruz, NATO üyeliklerini önemsemiyoruz, çok istediğimiz tahıl anlaşmasındaki rolünden dolayı minnettar değiliz' anlamına gelmez."

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SORULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı "Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok fakat Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil" açıklamasının sorulması üzerine Kirby, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin arabuluculuk ettiği bu anlaşma, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu gıda ve gübreyi küresel piyasaya soktu. Anlaşma başladığından bu yana 1 milyon tondan fazla tahıl ve tohum Ukrayna'dan çıkarıldı ve küresel piyasaya girdi. Bazı gıdaların piyasaya girmesi daha uzun sürüyor. Yemen ve Afrika Boynuzu'na dağıtılmak üzere Dünya Gıda Programı 2 gemi dolusu gıda satın aldı. ABD de bunun yapılması için Dünya Gıda Programı'na 68 milyon dolar verdi. Bu anlaşmanın önemine inanıyoruz. Anlaşmanın etkilerini piyasalarda görmeye başladık bile."

Kirby, bir diğer gazetecinin "Bu anlaşmanın bozulacağını düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu ise "Bu anlaşmanın bozulacağına dair herhangi bir emare görmüyoruz. Bilakis, ortak ve müttefiklerimizle anlaşmanın başarılarının sürmesi için çalışacağız" dedi.

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