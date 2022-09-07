Türkiye Gazetesi

Daha önce Münbiç'te teröristlere tow tanksavar verdiği ortaya çıkan ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde teröristlere desteğini sürdürüyor.

TERÖRİSTLERE SİLAHLI EĞİTİM

ABD Özel Kuvvetleri, heseki ilçesindeki Malikiyye'nin Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgesinde 240 YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

Çok sayıda ABD yapımı "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde YPG/PKK'lı teröristler, hafif ve orta menzilli silahların kullanımı hakkında eğitildi.

YPG/PKK İLE ORTAK TATBİKAT

Öte yandan ABD'ye ait helikopterler dün eğitim alanında keşif uçuşları gerçekleştirdi.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

İsveç'ten terör örgütü YPG/PKK hakkında skandal karar: Soruşturma sonlandırıldı İsveç polisi, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüte ait görsellerin projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdı.

Görüntüler Münbiç'ten! ABD'nin TOW tanksavarları YPG/PKK’lıların elinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyalinin ardından Tel Rıfat ve Münbiç'te kamufle olmaya çalışan PKK/YPG tünel kazıp silah saklamaya başlamışlardı. Son olarak bölgedeki bayrak ve flamaları da indiren teröristlerin Cerablus yönünü gözetlediği, cephe hattındaki örgüt unsurlarının elinde ise Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine namluları dönük ABD yapımı tanksavarların bulunduğu görüldü.