Türkiye Gazetesi

Politico isimli ABD merkezli gazetenin haberine göre, Lockheed Martin, F-35 savaş uçaklarının üretiminde kullanılan bir parçanın Çin kaynaklı olduğunu fark etti. Şirket, uçakta kullanılan malzemenin gerekli yasa ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak üzere uçağın ABD ordusuna ve uçağın alıcısı olan müşteri ülkelere teslimatının askıya alındığını açıkladı. Açıklamada ayrıca şu anda teslim edilmiş ve kullanılan uçakların bu süreçten etkilenmediği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı Kontrat Yönetim Ajansının 19 Ağustos'ta Müşterek Savaş Uçağı F-35 Ofisi'ne, uçakta kullanılan söz konusu mıknatısın Çin'den ithal edilen ham madde ile üretildiği uyarısında bulunduğu ifade edilen açıklamada, ağustos sonlarında tedarikçilerden birinin şirkete kullandıkları ham maddenin Çin'den alındığını ancak mıknatısların ABD'de manyetize edildiğini bildirdiğine dikkat çekildi.

Geçtiğimiz günlerde, ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya 8,4 milyar dolar değerinde 35 adet F-35 savaş uçağı ve uçak mühimmatı satışına onay vermişti. Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov ise, daha önce peşin alınan 8 F-16'nın filosunu tamamlamak için ABD'den aynı tip 8 savaş uçağı daha alınacağını duyurmuştu.

ABD'den F-35 satışına onay: Almanya'ya 35 adet savaş jeti Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, F-35 savaş uçakları konusunda yeni bir açıklama yaptı. ABD, Almanya'ya 8,4 milyar dolar değerinde 35 adet F-35 savaş uçağı ve uçak mühimmatı satışını onayladı.

Yunanistan ile ABD arasında iş birliği: F-35 savaş uçağı istediler Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’den F-35 savaş uçaklarının Yunanistan’a satılmasını istedi. Austin, görüşme sonrası Yunanistan ile savunma iş birliğinin ‘hiç olmadığı kadar güçlü olduğu’ vurgusu yaptı.