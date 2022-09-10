Türkiye Gazetesi

ABD'nin PKK'nın Suriye kolu YPG terör örgütüne maddi manevi desteği katlanarak devam ediyor. Öyle ki; YPG'ye DAEŞ ile mücadele bahanesiyle zırhlı araçlar ağır makineli silahlar temin ediliyor, teröristlerin ölümleri sonrası ise manevi destek sunuluyor.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE RESMİ HESAPTAN TÜRKÇE TAZİYE MESAJI

YPGSuriye'nin Haseke vilayetine bağlı Kamışlı İlçesi'nin Irak sınırına bağlanan karayolu üzerindeki El Hol kampına, terör örgütü DEAŞ'ın önceki gün düzenlediği saldırıda PKK'lı 2 terörist öldü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Türkçe sayfasından mesaj yayımlayarak, terör örgütüne taziyelerini iletti.

Mesajda, "SDG ortaklarımız, Suriye'de Al Hol'den kaçmaya çalışan DEAŞ kolaylaştırıcıları tarafından 2 kayıp verdi. Başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve bu kritik görevde ortaklarımızı destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

TERÖİRSTLERLE ORTAK TATBİKAT

Daha önce de öldürülen teröristlere taziye mesajları veren CENTCOM'a bağlı birlikler önceki gün, Suriye Derik kasabasında PKK'lı teröristlerle ortak bir tatbikat gerçekleştirmiş, tatbikatta zırhlı araçlara terör örgütü PKK/YPG'nin paçavraları asılmıştı.

ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere Türkiye sınırında silahlı eğitim! Suriye’de teröristlere destek vermeye devam eden ABD, bölgedeki gerilimi tırmandıracek bir skandala daha imza attı. Türkiye-Irak sınırı yakınında YPG/PKK’lı teröristlere eğitim veren ABD ordusu, teröristlerle ortak tabikat geçrekleştirdi.

Teröre hiçbir yerde geçit yok! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasını yaptı.

Terör örgütü YPG/PKK El Bab'da sivillere saldırdı: 9 ölü, 28 yaralı Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.