Türkiye Gazetesi

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kioumars Heydari, İran devlet televizyonuna yaptığı konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tuğgeneral Haydari, İsrail’in Tel Aviv ve Hayfa kentlerini vurmak üzere özel olarak tasarlanan "Arash-2" adlı uzun menzilli insansız hava aracı geliştirdiklerini söyledi.

"İSRAİL'İ YOK ETMEK ÜZERE İHA'LAR ÜRETİLDİ"

İHA’ların hazır olduğunu belirten Haydari, "Biz İsrail’in Hayfa ve Tel Aviv kentlerini hedef alması için özellikle Arash-2 İHA’sını geliştirdik. Çocuk katili bu rejimi tamamen yok etmek üzerine bu İHA’lar üretildi." dedi.

Haydari, İsrail’i hedef almak için geliştirildiği belirtilen Arash-2 adlı İHA’nın Arash-1’in yeni bir versiyonu olduğunu kaydetti.

Yerli otomobil Togg için heyecanlandıran gelişme: Satış tarihi açıklandı! ‘Yüzde yüz elektrikli, masrafı yok’ Türkiye’nin yerli otomobili Togg yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yıl sonunda seri üretime geçileceği belirtilirken, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yeni bir açıklama daha yaparak, satış tarihine değindi.

İran denizde ele geçirdiği ABD’nin insansız deniz aracını iade etti ABD'li bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, İran donanmasına ait savaş gemisinin iki yelkenli insansız deniz aracını sudan çıkardığını ve üzerlerini muşamba ile kapattığını ileri sürdü. İran, ele geçirdiği deniz araçlarını iade etti.