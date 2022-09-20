Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişiminde dengeler tersine dönmeye başladı. Ukrayna ordusu son dönemde üst üste başarılar elde etmeye başladı, Rusya ise üstünlüğünü kaybetmeye başladı.

Ukrayna, doğudaki Lysychansk kentine yakın bir köyü küçük ama sembolik bir zaferle geri aldı.

Ukrayna’da Bilohorivka adlı köyün alınması ile savaşın başından beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ana hedeflerinden biri olan bölgede tam kontrol sağlanmış oldu.

‘TÜM TOPRAKLARIMIZI İŞGALCİLERDEN KURTARACAĞIZ’

Luhansk valisi Serhiy Haidai, yaptığı açıklamada “Adım adım, santimetre santimetre, tüm topraklarımızı işgalcilerden kurtaracağız" Uzun süre saldırıların hedefinde olan Ukrayna, Temmuz ayında Severodonetsk ve Lysychansk şehirlerinden çekilme kararı almıştı. Son 12 gün içinde, kuzeydoğudaki Ukrayna birlikleri, Harkov bölgesinde 300'den fazla yerleşim yerini kurtararak ve Rus birliklerini kaçmaya zorlayarak bir karşı saldırı başlattı. Geri kazanılan alan Rusya sınırına kadar uzanıyor.

RUSYA’NIN DONBAS PLANI ZORLAŞTI

Diğer taraftan, Ukrayna’nın son zaferinin ardından Kremlin'in Donetsk ve Luhansk bölgelerini de içeren Donbas'ın tamamının kontrolünü ele geçirme olasılığı çok az görünüyor.

Mart ayında Putin, başkent Kiev'i ele geçirme girişiminde bulundu ancak yoğun bir direniş ile karşı karşıya kalmış ve başarısız olmuştu. Bu hamleden sonra yönünü Donbas bölgesine çevirmiş ve Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunun" amacının Donbas’ı ele geçirmek olduğunu söylemişti.

Geçen hafta boyunca Rus birlikleri Ukrayna’nın doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan Kupiansk şehrini bombaladı. Yüzlerce kişi tahliye edildi. Ardından, Ukrayna tüm şehrin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.



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