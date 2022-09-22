Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Şubat ayının 24'ünde Rusya Ukrayna'ya savaş başlatmış ve Ukrayna'ya saldırmıştı. O günden bugüne iki ülke arasında sular durulmamış ve tansiyon hiç düşmemeişti. Türkiye'nin çabaları ile oluşturulan Tahıl Koridoru sayesinde iki ülke nihayet ortak bir noktada buluşabilmişti. Ancak saldırılar yine devam ediyordu.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde ulusa sesleniş konuşmasında 'kısmi seferberlik' ilan edildiğini açıklamıştı. Rusya lideri Putin, konuşmasında, "Sadece şu anda yedekte bulunan ve her şeyden önce orduda görev yapmış, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar kısmi seferberlik çağrısına tabi olacaktır" ifadelerini kullandı.

PESKOV'DAN PUTİN'E DESTEK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin, "Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat sırasında koşulların nasıl değiştiğini konuşmasında anlattı. Devlet Başkanı, bilhassa şu anda NATO'nun ve bir dizi hasım ülkenin askeri potansiyeliyle fiilen karşı karşıya olduğumuzu söyledi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün duyurduğu kısmi seferberlik ilanı Rusya'da tartışmalara neden olurken, 2 Rus gazeteci bu karar üzerine Rus politikacılarının çocuklarının askere gidip gitmeyeceğini merak etti. Sosyal medya üzerinden politika programları yapan Rus gazeteci Dmitry Nizovtsev, canlı yayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un oğlu Nikolay Peskov'u telefonla aradı.

KENDİLERİNİ ASKERİ KOMİSER OLARAK TANITTILAR

Kendisini Rus ordusundan bir askeri komiser olarak tanıtan Rus gazeteci, Nikolay Peskov'a kısmi seferberlik çağrısı üzerine askere alınacağını ve saat 10:00'da askeri birimlere teslim olması gerektiğini söyledi.

'BEN BAY PESKOV'UM'

Nikolay Peskov ise çağrıyı reddederek, "Elbette yarın saat 10:00'da gelmeyeceğim. Ben bay Peskov'um. Orada olmamam gerektiğini anlamanız gerekir. Bunu farklı yollarla çözeceğim. Genel olarak neler döndüğünü ve hangi haklara sahip olduğumu anlamam gerekiyor" dedi.

'VATANIMI SAVUNMAYLA İLGİLİ SORUNUM YOK'

Rus askeri komiser olarak tanıtan gazeteciye verdiği cevapta gönüllü askerlik onayı da vermeyen Nikolay Peskov, "İnanın ne sizin ne benim buna ihtiyacım var. Vatanımı savunmayla ilgili bir sorunum yok. Ama oradaki konumumu anlamam gerekiyor. Sizlerin bazı siyasi koşulları anlamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dünyada savaş, uzayda barış: İki Rus ve bir ABD'li astronot Rusya'nın roketiyle uzaya fırlatıldı ABD ve Rusya şu anda Ukrayna'da doğrudan olmasa da karşı karşıya gelen iki ülke. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine ABD'nin Rusya'ya çeşitli ambargolar uyguladığını, binlerce ABD'li gönüllü savaşçının Ukrayna cephelerinde Ruslara karşı savaştığını biliyoruz. Ancak dünyadaki savaş, uzayda yerini barışa bırakıyor.

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