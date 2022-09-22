Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, Ukrayna'da Harkiv bölgesinin kaybedilmesinin ardından ülkesinde kısmi seferberlik ilan etti. Bunun ardından Rusya'da uçak biletleri hızla tükendi. Bu durum sonrası Almanya'dan Putin'i öfkelendirecek bir hamle geldi.

"PUTİN'E CESURCA KARŞI ÇIKAN BURAYA GELEBİLİR"

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Rusya'da askere gitmeyi reddedenlere kucak açacaklarını söyledi. Faeser "Kural olarak, ağır baskı tehdidi altındaki firari askerler, Almanya'da uluslararası korumadan yararlanırlar. Vladimir Putin'in rejimine cesurca karşı çıkan ve bu sebeple kendilerini büyük bir tehlikeye atan herkes, siyasi zulüm gerekçesiyle Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabilir" dedi.

Nancy Faeser, Almanya'nın zaten zulüm gören ve tehdit edilen Rus muhalifleri aylardır ülkeye kabul etmekte olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Marco Buschmann da "Putin'den nefret eden ve liberal demokrasiyi seven herkes Almanya'da bize katılabilir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Referandum kararını Ukraynalılar aldı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Lavrov, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde alınan referandum kararını bölge halkının kendi kendine aldığını söyledi. Rus Bakan, Ukraynalıların Zelensky'e bir cevap verdiğini söyledi.

Dünyada savaş, uzayda barış: İki Rus ve bir ABD'li astronot Rusya'nın roketiyle uzaya fırlatıldı ABD ve Rusya şu anda Ukrayna'da doğrudan olmasa da karşı karşıya gelen iki ülke. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine ABD'nin Rusya'ya çeşitli ambargolar uyguladığını, binlerce ABD'li gönüllü savaşçının Ukrayna cephelerinde Ruslara karşı savaştığını biliyoruz. Ancak dünyadaki savaş, uzayda yerini barışa bırakıyor.

Avrupa'da panik! Rusya'nın yeni hamlesi endişeleri artırdı Buğday başta olmak üzere bütün dünyada emtia fiyatları yükseldi. Enerji krizi sebebiyle Almanya bir şirketi kamulaştırdı, bazılarına destek verdi. Açığı 10 milyar avroyu bulan hastaneler iflasla karşı karşıya. Fransa’da ise bazı fabrikalar kapanma tehlikesi yüzünden üretimi kıstı. Bazı sektörlerde işçi ücretinin yüzde 70’ini devlet veriyor...