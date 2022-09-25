Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 7. ayı geride bıraktı. Savaşın yıkıcı etkisinin Ukrayna’da bıraktığı izlerin yanı sıra AB ülkelerinde Rusya ile karşılıklı restleşmeler ekonomik boyutta da zarar veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD’nin New York kentinden bulunan Schallenberg, basına yaptığı açıklamada, Putin’in "askeri kısmı seferberlik" ilanının Moskova yönetiminin müzakere masasına oturmaya hazır olmadığını açıkça gösterdiğini dile getirdi.

Schallenberg, her iki tarafında görüşmelere yakın olmadığını belirterek, "(Ukrayna’daki) savaş uzun sürecek." dedi.

‘PUTİN PSİKOLOJİK BASKI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYOR’

Putin’in konuşmasını bilinçli olarak BM Genel Kurulu’nun düzenlendiği vakitte yaptığını belirten Schallenberg, böylelikle Rus liderin daha fazla psikolojik baskı oluşturmayı hedeflediğini ileri sürdü.

Schallenberg, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunu ilhak etme girişiminin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, bunun uluslararası toplun tarafından kolayca kabul edilebilecek bir durum olmadığını savundu.

Tarafların çözüm için bir şekilde müzakere masasına dönmelerinin sağlanması gerektiğini dile getiren Schallenberg, savaş meydanında hiçbir çözümün bulunamayacağını sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin,21 Eylül Çarşamba günü Ukrayna'daki savaş nedeniyle kısmı seferberlik için gerekli olan kararnameyi imzaladığını açıklamış ve Rusya'nın toprak bütünlüğünün tehdit edilmesi durumunda mevcut tüm yolların kullanılacağını duyurmuştu.

Putin talimat verdi: 'Savaşın ekran yüzü'ne kritik görev Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Bulgakov'u görevden aldı. Bulgakov yerine, Konaşenkov ile birlikte en çok ekranlarda görünen Mihail Mizintsev göreve getirildi.

Putin’in ‘demir bebeği’nden zehir zemberek sözler! Batı’yı yok etmekle tehdit etti: ‘Nükleer patlama olmadan bu iş olmaz’ Putin’in ‘demir bebeği’ olarak adlandırılan sunucu Olga Skabeyeva, Batı ülkelerini nükleer savaşla tehdit etti. Skabeyeva, Batı'nın Rusya'yı yenemeyeceğini belirterek, skandal bir ifadede bulundu.