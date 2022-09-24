Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısı yaptı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdoğan'ın konuşmasına ilişkin yaptığı değerlendirme 'tarih yazmıştır' ifadelerini kullandı. Rusya'nın da KKTC'yi tanıma yönünde adımlarlar atmaya başladığı bu günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni bir telaş aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine cevap veren GKRY Lideri Anastasiadis, Türkiye'ye 'işgalci' suçlaması yöneltti.

'ULUSLARARASI TOPLUMU YASADIŞI EYLEMLERİNİ TANIMAYA ÇAĞIRIYOR'

Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'ta herkesin 'gerçeği görmesi' gereğinden bahsetti. Hangi gerçeklerden bahsettiğini merak ediyorum. Türkiye'nin işgal altındaki bölgelerde yasadışı bir oluşum kurduğu gerçeği mi?" diyen Anastasiadis, "Türkiye, uluslararası toplumu yasadışı eylemlerini tanımaya çağırıyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukukun korunması" hakkında sarf ettiği sözleri inandırıcı bulmadığını belirten Anastasiadis, "Yunan adalarını ele geçirmekle tehdit eden, egemen ve komşu bir devletin hava sahasını binlerce kez ihlal eden, uluslararası hukuka aykırı davranan Türk Cumhurbaşkanının böyle bir iddiada bulunması ne kadar kışkırtıcı ve ironik?" diye konuştu.

'ERDOĞAN'IN HANGİ GERÇEKTEN BAHSETTİĞİNİ MERAK EDİYORUM'

Anastasiadis, Erdoğan'ın "Bugün adada iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu bilinmektedir" şeklindeki sözlerine değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi gerçeklerden bahsettiğini merak ediyorum" dedi.

TÜRKİYE'Yİ "İŞGALCİ" OLMAKLA SUÇLADI

"Kıbrıs ile ilgili gerçeklerin bilinmesi gerektiğini" söyleyen Rum lider, "Bir AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin topraklarının yüzde 37'sinin askeri işgal altında bulunduğu, 1974'teki Türk işgalinden sonra Kıbrıslı Rumların üçte birinin atalarının evlerini terk etmek zorunda kaldığı, işgal altındaki bölgelere yüz binlerce Türk vatandaşının yerleştirildiği ve böylece adanın demografik karakterinin değiştirildiği, Türkiye'nin işgal ettiği topraklarda mutlak siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve dini kontrolü altında yasadışı bir varlık oluşturduğu gerçeği" ifadelerini kullandı.

KKTC, Rus uçaklarına hazırlanıyor: İlk iniş 15 Kasım'da olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki 'KKTC'yi tanıma çağrısı'ndan sonra Lefkoşa'nın uluslararası temasların hızlandırdığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "Erdoğan’ın BM’de yaptığı konuşma aslında Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye'yi işaret etti: Desteği olmadan varlığımızı sürdüremeyiz KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York ziyareti ve Kıbrıs konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa mutlaka kuzeyde egemen bir Türk devleti olması lazım. Egemen bir Türk devleti olmadan bu siyasetimizi, ulusal çıkarlarımızı ve milli hedeflerimizi asla sürdüremeyiz." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs Rum kesimine PKK tepkisi KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, terör örgütü mensuplarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde PKK propagandası yapmasına tepki göstererek, "GKRY'yi bu yaklaşımından bir an önce vazgeçmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.