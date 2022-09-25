Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 7. ayı geride bıraktı. Savaşın ilk döneminden beri üstünlüğünü sürdüren Rusya cephesi son dönemde etkinliğini azalttı. Ukrayna cephesinin üst üste başarılar elde etmesi savaşın seyrini değiştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransız televizyon kanalına katıldı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ukrayna lideri İsrail’in den Demir Kubbe sistemine yönelik talebine cevap alamadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, açıklamasında, Tel Aviv'in yanıt vermemesine "şok olduğunu" söyledi. Zelenskiy, Fransız televizyon kanalı TV5Monde ile yaptığı özel röportajda Zelensky, "Şok oldum. İsrail'e ne olduğunu anlamadım" , "Bize neden uçaksavar araçları sağlayamadıklarını anlamıyorum." ifadelerini kullandı.



Zelenskiy sözlerine "İsrail bize hiçbir şey sağlamadı. Hiçbir şey. Sıfır! Liderleri suçlamıyorum. Gerçekleri not ediyorum: İsrail liderleriyle görüşmeler yapıldı ve Ukrayna'ya faydası olmadı" diye devam etti.

SURİYE VE RUSYA DETAYI

İsrail ise Ukrayna'ya daha önce savaşta yardım edeceği taahhütünde bulunmamıştı. Londra merkezli bir haber ajansı İsrail’in Rus ordusunun saldırılarını kınadığını ancak zaman zaman Suriye’ye saldırıları nedeni ile Moskova ile de arasındaki bağları gerçekten çekindiğine vurgu yaptı.

İsrail Başbakanı Lapid’den iki devletli çözüm çıkışı Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda konuşan İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme değinerek, “Filistinlilerle iki halk için iki devlet temelinde bir anlaşma, İsrail'in güvenliği, İsrail ekonomisi ve çocuklarımızın geleceği için doğru olandır" dedi.

İsrail Türkiye’ye büyükelçi atadı İsrail, Irıt Lillian'ı Ankara büyükelçisi olarak atadı.