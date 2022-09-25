Türkiye Gazetesi

İran'daki gösteriler devam ederken bir ölüm haberi daha geldi. Mahsa Amini’nin öldürülmesini protesto eden 20 yaşındaki Hadis Najafi güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu canından oldu. Tahran'dan ülke çapına yayılan olaylar, tüm dünyanın gündemine oturdu. 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından 'hicap kurallarına uymadığı' (başörtüsü kuralları) gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetti. Genç kadının ölümünün ardından ahlak polisi ve zorunlu başörtüsü uygulamasına karşı başlayan protestolar ise hız kesmeden daha da yayılarak devam etti.

HEDİS NECEFİ DE ÖLDÜ

Muhaliflere ait İranWire haber sitesinin bildirdiğine göre, 21 Eylül'deki gösteriler sırasında Kerec ilçesinde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hedis Necefi, ilçedeki Kaim Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Sosyal medyada yayınlanan haberlere göre, kız kardeşi Hedis Necefi’nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Öte yandan, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Hadis Necefi olduğu ileri sürülen kişinin saçlarını bağlayarak eyleme katılmaya hazırlandığı görülüyor.

Mahsa Amini

OLAYIN GEÇMİŞİ

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi ülkede büyük protestoların çıkmasına sebep olmuştu. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrası başlayan protestolar kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılmıştı.