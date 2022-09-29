Türkiye Gazetesi

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 3 noktada görülen gaz sızıntısı sonrası Rus istihbaratı, Rus savcılık makamlarının ön soruşturma başlatmasının ardından kendilerinin de "Uluslararası Terörizm Yasası" kapsamında sızıntılar ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun ‘Uluslararası Terörizm Yasası’ 361. Maddesinin 1. Kısmı uyarınca suç belirtilerinin tespit edilmesiyle ilgili olarak, Başsavcılık tarafından gönderilen materyaller doğrultusunda Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 37. maddesinin 2. bölümünün 2. paragrafı uyarınca Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSB) Soruşturma Dairesi tarafından soruşturma başlatıldı" denildi.

BATI ÜLKELERİNDEN SABOTAJ İDDİASI

Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların nedeni olarak Avrupa Birliği, Danimarka ve İsveç sabotaj ihtimali üzerinde duruyor.

PATLAMA YAŞANMIŞTI

İsveç Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, dün Danimarka ve İsveç'teki sismologların söz konusu sızıntıların yakınında güçlü patlamalar kaydettiği aktarılmıştı. Alman jeolojik araştırma merkezi GFZ ise, Danimarka'nın Bornholm Adası’ndaki bir sismografın dün iki kez ani artış kaydettiğini belirtmişti.

Ukrayna, Kuzey Akım 1'deki gaz sızıntısı için Rusya'yı suçladı! Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının iki ayağında da basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirilmişti. Ukrayna gaz sızıntısının kış öncesi paniğe neden olmak isteyen Rusya tarafından planladığını iddia etti.

Gaz sızıntısı büyüyor: Kuzey Akım 1'in iki hattında basınç düştü Danimarka, Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında tehlile oluşturabilecek bir sızıntı yaşandığını duyurmuştu. Rusya gazı kessede içi dolu olan Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının iki ayağında da basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.