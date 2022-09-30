Türkiye Gazetesi

Kuzey Akım 1 ve 2’de yaşanan patlamalar üzerine Alman ve Rus istihbaratları sızıntıların sabotaj olduğu ihtimali üzerinde duruyor. İsveç ve Danimarka yakınlarında yaşanan patlamalara dün bir yenisi eklendi ve boru hattında yeni bir meydana geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıların ABD istihbaratının kontrol ettiği bölgede meydana geldiğini açıkladı. ABD’nin 10-14 Haziran tarihlerinde bölgede tatbikat yapması ‘Akıllara patlamalar kaza mı yoksa sabotaj mı?’ sorunu getiriyor.



Kuzey Akım 1 ve 2’ de yaşanan gelişmeleri Türkiye gazetesi editörü Gülcan Ayboğan sizin için araştırdı…