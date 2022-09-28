Türkiye Gazetesi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah üçüncü defa Irak’ın kuzeyini İHA ve top atışlarıyla hedef aldı. Bu bölgede bulunan ayrılıkçı Komele ve İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) örgütlerinin merkezleri topçu atışlarıyla bombalandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İRAN'A NOTA VERİLECEK

Irak Dışişleri Bakanlığı da İran’ın IKBY’nin 4 bölgesinde gerçekleştirdiği saldırı kınandı. Bakanlık, bu eylemi Irak’ın huzur ve egemenliğini tehdit eden tehlikeli bir gelişme olarak nitelendirerek “Bu gibi saldırıların tekrarlanmasını engelleme için en yüksek diplomatik yollara başvuracağız” ifadelerini kullandı. IKBY hükümeti de İran İslam Cumhuriyeti'nin herhangi bir bahaneyle muhalefet karargahını füzelerle bombalamasının doğru olmadığını vurguladı. Ayrıca Irak basını, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık'ı yarın Bakanlığa çağıracağı ve nota vereceği belirtildi.

"DEAŞ İLE MÜCADELEYE ENGEL"

Bu saldırıya Batı’dan da tepki geldi. Alman hükümeti “İran'ın Kuzey Irak'taki saldırılarını kınıyoruz. Bu saldırı kabul edilemez. Olan biteni endişeyle izliyoruz. İran, Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermeli ve saldırıları derhal durdurmalı” açıklamasını yaptı. Ayrıca son yıllarda DEAŞ'a karşı kaydedilen ortak ilerlemenin İran'ın neden olduğu bir gerilime kurban edilmemesi gerektiği vurgulandı.

"İSTİKRAR BOZUCU ADIMLARIN ÖNÜNÜ KESECEĞİZ"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da İran’ı kınadıklarını bildirdi. Bağdat ve IKBY yönetiminin yanında olduklarını vurgulayan Sullivan “İran hem kendi hem de bölge halkının canını tehlikeye atarak BM Sözleşmesi'nde yer alan egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini yok saydı. İran, iç problemlerini ve halkının meşru şikayetlerini sınır dışı saldırılar düzenleyerek kapatamaz" görüşünü paylaştı. İran'ın komşularına yönelik füze ve İHA saldırılarının, ayrıca Ukrayna savaşında Rusya'ya İHA vermesinin uluslararası platformlarda kınanması gerektiğinin altını çizen Sullivan "ABD, İran'ın Orta Doğu'daki 'istikrarı bozucu' adımlarının önünü kesmek için çabalamaya devam edecek" şeklinde konuştu.

ABD, İRAN İHA'SINI DÜŞÜRDÜ

Bu arada, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Erbil'e yönelen İran'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. CENTCOM "Saat 14.10'da ABD güçleri Erbil'e yönelen İran'a ait insanız hava aracını düşürdü. Bu İHA, ayrıca ABD Merkez Kuvvetlerine yönelik risk oluşturuyordu" açıklamasını yaptı.

İRAN: KOMELE VE İKDP ÜLKEMDE KAOS ÇIKARMAK İSTİYOR

Öte yandan, İran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestoların sürüyor. Devrim Muhafızları, Komele ile İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçluyor. İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

İran'da ortalık yangın yeri! Protestolara destek verenlerde yargılanacak İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan, 1 saat eğitim verildikten sonra serbest bırakılacağı söylenen, Mahsa Amini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar 11. gününde de devam ediyor. Protestolarda 41 kişi hayatını kaybetti.

İran'da bu defa yönetim destekçileri ayaklandı İran'daki Mahsa Amini gösterileri sürerken yönetim yanlıları da ayaklandı. Binlerce kişi, protestoculara tepki göstermek için miting düzenledi. Ülkede kriz tırmanıyor.

ABD'li Senatör: Putin nükleer silah kullanırsa üstüne çökeriz ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert çıktı. Graham "Putin, Ukrayna'ya yönelik tehditlerini sürdürüp nükleer silah kullanırsa, bunu büyük ölçekte NATO'ya yönelik bir saldırı sayarız" dedi.