AB Komisyonu Başkanı Leyen, İsrail soykırımına ortaklık suçlamasıyla UCM'ye şikayet edildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze soykırımına ortaklık suçlamasıyla, Cenevre Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (GIPRI) tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayet edildi.

Cenevre Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (GIPRI), tarafından başlatılan girişimin başında bulunan Birleşmiş Milletler (BM) eski Bağımsız Uzmanı Alfred de Zayas, kişisel internet sitesinde basın bildirisi yayımlayarak, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

SUÇU İSRAİL SOYKIRIMINA İŞRTİRAK

Bildiride İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki suçlara iştirak ettiği gerekçesiyle AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen hakkında UCM'ye suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı. Açıklamada, UCM'den, Von der Leyen hakkında soruşturma yapılması istendiği vurgulandı.

"KOŞULSUZ DESTEK SAĞLADI"

"Von der Leyen'in İsrail'e verdiği koşulsuz - askeri, ekonomik, diplomatik ve siyasi - desteğin, Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve devam eden soykırıma olanak sağladığına inanmak için makul gerekçeler mevcuttur" ifadelerine yer verilen açıklamada, Komisyon Başkanı olarak AB'nin İsrail ordusuna sağladığı askeri desteğe erişmesinde "etkili" role sahip olduğunun altı çizildi.

"LEYEN BU GERÇEKTEN KAÇAMAZ"

Von der Leyen'in, İsrail'in işlediği suçlara yardım ve yataklık etmek suretiyle iştirak ettiğine dair bilgi sahibi olduğu aktarılan açıklamada, "İsrail ordusu tarafından işlenen uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin her gün geniş bir şekilde kamuoyuna duyurulması, Birleşmiş Milletler'in resmi rapor ve belgelerinin zenginliği ya da en azından Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak 2024 tarihli soykırıma ilişkin ihtiyati tedbir kararı göz önüne alındığında, Bayan Von der Leyen bu tür suçlardan haberdar olduğu gerçeğinden kaçamaz" denildi.