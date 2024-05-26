Gazze'de son durum... İzzeddin El Kassam Tugayları duyurdu! Tel Aviv'e büyük roket saldırısı başlatıldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 35 bin 984'e yükseldi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e büyük roket saldırısı başlatıldığını duyurdu. İşte Gazze'den son dakika haberleri...

26.05.2024 14:45

🔴TEL AVİV'E BÜYÜK ROKET SALDIRISI BAŞLATILDI

İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e "büyük bir roket saldırısı" başlatıldığını duyurdu.

Telegram'dan yapılan paylaşımda "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak büyük bir roket bombardımanıyla" Tel Aviv'i hedef aldıklarını söyledi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları gece saatlerinde yaptığı açıklamada da Gazze Şeridi'nde düzenledikleri operasyonda pusuya düşürülen İsrail askerlerinden yeni esirler aldıklarını duyurmuştu.

26.05.2024 14:00

CAN KAYBI 35 BİN 984'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 233 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği 8 saldırıda 81 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 223 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 984'e, yaralı sayısının 80 bin 643'e yükseldiği kaydedildi.

26.05.2024 12:00

İSRAİL YİNE GECE SALDIRDI!

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Bölgedeki tıp kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeyindeki Hırbet Ads bölgesindeki Kışta ailesine ait evi bombalaması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Söz konusu kişilere ait cenazeler Kuveyt İhtisas Hastanesi'ne getirildi.

Yine Refah kentinin orta kesimlerinde bulunan Yebna Kampı, İsrail topçuları tarafından vuruldu. Top atışları sonucu yaralananlar tedavi için Kuveyt İhtisas Hastanesi'ne götürüldü.

Refah kentinin güneyindeki Kışta Mahallesi ve Helal Pazar adlı bölgeleri İsrail topçuları ve tankçılarının yoğun atışlarının hedefi oldu.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat bölgesindeki 2. Kampı'ndaki İman Apartmanı'ndaki bir daireyi bombaladı. Ayrıca Nusayrat Kampı da yeni hava saldırısıyla bombardımana maruz kaldı. Gazze'nin orta kesimlerindeki Beric Kampı da topçu atışları tarafından hedef alındı.

26.05.2024 11:00

İSRAİL ASKERİ ESİR ALINDI

El-Kassam'ın Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı görüntülü açıklamada, "Cumartesi akşamı öncesinde Kassam savaşçıları, İsrail askerlerini Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir tünele çekerek komplike bir operasyon gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinden bir grubu Cibaliya'daki tünellerin birinde pusuya düşürdüklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail askerleriyle sıfır mesafeden çatışma yaşandığını ayrıca gelen takviye güçlere de patlayıcılarla saldırılar düzenlendiğini kaydetti.

Ebu Ubeyde, tünele çekilen İsrail askerleriyle girilen çatışmada ölü yaralı ve esir olmak üzere tümünün ele geçirildiğini ve askerlerin ellerindeki askeri mühimmata da el konulduğunu söyledi.

Ebu Ubeyde'nin konuşması sırasında, tüneldeki operasyon sırasında öldürülen bir İsrail askerinin kaldırılmasının yanı sıra İsrail askeri elbiseleri, miğfer ve silahlara ait görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusunun, 27 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı kara savaşı sırasında ilk kez İsrail askerlerinden esirler alındığı belirtilirken, esir askerlerin sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.

26.05.2024 10:00

İSRAİL REFAH'I BOMBALADI

Uluslararası Adalet Divanının kararına rağmen İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Bölgedeki tıp kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Kuveyt İhtisas Hastanesi'ne aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 6 Filistinlinin cenazesi getirildi. İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda Refah kentinin kuzeyindeki Hırbet Ads bölgesindeki Kışta ailesine ait ev hedef alındı. Uluslararası Adalet Divanının derhal durdurması yönündeki kararına rağmen İsrail ordusunun Refah kentine saldırıları devam ediyor.

Yer: Gazze