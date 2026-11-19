Piste gerek duymadan havalanabilen gözcü İHA SUMRU'da yeni teslimat gerçekleştirildi. Sabit kanatlı uçuş, dikey iniş-kalkış, termal görüntüleme ve otonom görev kabiliyetlerini bir araya getiren SUMRU, özellikle geniş alanların gözetlenmesi, hareketliliğin izlenmesi ve güvenlik güçlerine gerçek zamanlı durumsal farkındalık sağlanması bakımından taktik keşif ve gözetleme görevlerinde katkı sağlıyor.

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Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen dikey iniş-kalkış (VTOL) kabiliyetli sabit kanatlı gözcü insansız hava aracı (İHA) sistemi SUMRU'nun yeni teslimatı gerçekleştirildi.

Altınay Savunma Grubu şirketlerinden DASAL tarafından geliştirilen SUMRU'nun teslimatları planlandığı şekilde sürüyor.

Yeni görev sahasına yollanan SUMRU, sabit kanatlı uçuş yapısını dikey iniş-kalkış kabiliyetiyle birleştirerek taktik keşif ve gözetleme görevleri için tasarlandı.

Yaklaşık 15 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip sistem, 2,5 saat havada kalabiliyor. Deniz seviyesinden 3 bin metreye kadar operasyonel irtifada görev yapabilen SUMRU, kalkış ve iniş için piste ihtiyaç duymaması sayesinde geleneksel pist altyapısının bulunmadığı veya kullanımının güç olduğu bölgelerde de konuşlandırılabiliyor.

Sabit kanatlı tasarım, sistemin havada daha uzun süre görev yapmasına imkan sağlarken dikey kalkış ve iniş kabiliyeti operasyonel esnekliğini artırıyor. Böylece güvenlik güçlerinin sınırlı büyüklükteki alanlardan İHA operasyonu gerçekleştirmesi, belirli bir bölge üzerinde gözetleme yapması ve görev sonrasında aynı noktaya iniş gerçekleştirmesi mümkün hale geliyor.

Piste ihtiyacı yok: Gözcü İHA SUMRUda yeni teslimat gerçekleştirildi

GECE VE GÜNDÜZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI

SUMRU'nun keşif ve gözetleme kabiliyetinin temelini 3 eksende stabilize edilen elektro-optik/kızılötesi (EO/IR) kamera sistemi oluşturuyor. Sistem, 40 kat optik yakınlaştırma yapabilen Full HD elektro-optik kamera ile 640x512 çözünürlüklü termal kamerayı taşıyabiliyor.

Elektro-optik kamera, gündüz görüntüleme ve uzaktaki unsurların ayrıntılı incelenmesine imkan verirken termal kamera çevresindeki unsurlarla sıcaklık farkı bulunan hedeflerin tespit edilmesinde kullanılabiliyor. Bu iki görüntüleme kabiliyetinin bir arada bulunması, görüş koşullarının değiştiği veya ışığın yetersiz olduğu ortamlarda keşif faaliyetlerinin sürdürülmesine katkı sağlayabiliyor.

Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen SUMRU, otonom devriye gerçekleştirme, hareketli hedefleri tespit etme ve takip etme özelliklerine de sahip bulunuyor. Bu kabiliyetler, operatörlerin bir bölgeyi sürekli gözlemlemesine, tespit edilen hareketliliği takip etmesine ve elde edilen görüntüleri komuta-kontrol unsurlarına aktarmasına imkan sunuyor.

Piste ihtiyacı yok: Gözcü İHA SUMRUda yeni teslimat gerçekleştirildi

HABERLEŞME SEÇENEKLERİYLE FARKLI GÖREV SAHALARINA UYUM

Teknik şartnameye göre SUMRU, radyo frekansı (RF) haberleşmesiyle 10 kilometre operasyonel yarıçapta görev yapabiliyor. LTE haberleşme seçeneğiyle bu değer 50 kilometreye çıkıyor. LTE/4G seçeneği, uygun altyapı bulunan bölgelerde görüş hattı ötesi haberleşme ve görüntü aktarımı açısından ek imkan sağlıyor. Böylece sistemin yalnızca doğrudan radyo bağlantısının kapsadığı alanlarda değil, mobil haberleşme altyapısının desteklediği daha geniş görev sahalarında kullanılması hedefleniyor.

SUMRU'nun görev planlama ve otonom uçuş özellikleri de operasyonel kullanımda öne çıkıyor. Önceden belirlenen görev rotasını takip edebilen sistem, otonom ve yarı otonom uçuş gerçekleştirebiliyor. Veri bağlantısının kesilmesi durumunda otonom eve dönüş işlevinin bulunması ise haberleşme kaybının oluşturabileceği operasyonel risklerin azaltılmasına yönelik bir güvenlik özelliği olarak dikkati çekiyor.

Kurulumu 7 dakikada gerçekleştirilebilen SUMRU'nun tak-çalıştır gözetleme altyapısı da farklı görevlerde hızlı kullanıma imkan veren unsurlar arasında yer alıyor.

Piste ihtiyacı yok: Gözcü İHA SUMRUda yeni teslimat gerçekleştirildi

YENİ TESLİMATLAR, YENİ GÖREV SAHALARI

DASAL Genel Müdürü Kutay Çağıl Büyüköztürk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, SUMRU sisteminin yeni teslimatını başarıyla tamamlamaktan ve platformu yeni görev sahalarıyla buluşturmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Büyüköztürk, "Teslimatlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sahadan aldığımız geri dönüşler, Türk mühendisliğiyle geliştirdiğimiz sistemlerimizin taktik sahadaki yeterliliğini ve operasyonel güvenilirliğini net bir biçimde ortaya koyuyor. DASAL olarak, güvenlik güçlerimize stratejik esneklik ve çarpan etkisi sağlayan yüksek teknolojili sistemler üretmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Sabit kanatlı uçuş, dikey iniş-kalkış, termal görüntüleme ve otonom görev kabiliyetlerini bir araya getiren SUMRU, özellikle geniş alanların gözetlenmesi, hareketliliğin izlenmesi ve güvenlik güçlerine gerçek zamanlı durumsal farkındalık sağlanması bakımından taktik keşif ve gözetleme görevlerinde katkı sağlıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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