Japon otomotiv devi Toyota, Corolla Cross altyapısını kullanan yeni pick-up modeli Corolla Deck'i ilk kez görücüye çıkardı. Brezilya'da üretilecek araç, Fiat Toro, Ford Maverick ve Ram Rampage gibi modellerle rekabet edecek. Hibrit motor seçeneğiyle de gündeme gelen yeni pick-up'ın 2027 yılında yollara çıkması planlanıyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Japon otomobil üreticisi Toyota, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni pick-up modelini ilk kez tanıttı. Corolla Cross ile aynı platformu paylaşacak olan Corolla Deck, markanın orta boy pick-up segmentindeki yeni temsilcisi olacak.

Brezilya merkezli UOL'ün haberine göre Toyota, 18 Kasım'da São Paulo eyaletinin Sorocaba kentindeki yeni fabrikasının açılışında Corolla Deck'i kamuoyuna gösterdi.

Toyota'nın yeni modeli, Corolla ailesinin altyapısını kullanmasına rağmen kendine özgü gövde tasarımı ve yük taşıma özellikleriyle geliştiriliyor.

COROLLA CROSS'UN ALTYAPISINI KULLANACAK

Corolla Deck, Toyota Corolla ve Corolla Cross modellerinde kullanılan TNGA platformunu temel alacak.

Ancak yeni pick-up, Corolla Cross'un yalnızca arkasına yük kasası eklenmiş bir versiyonu olmayacak. Araçta yük taşımaya uygun yapısal güçlendirmeler ve daha uzun aks mesafesi bulunması bekleniyor.

Toyota'nın Hilux modelinden farklı olarak Corolla Deck'te merdiven şasi yerine monokok gövde yapısı kullanılacak.

Bu sayede yeni modelin günlük kullanımda SUV'lara daha yakın sürüş özellikleri sunması hedefleniyor.

Toyota Corolla'yı pick-up'a dönüştürdü! Yeni model ilk kez tanıtıldı

FİAT TORO VE FORD MAVERICK'E RAKİP OLACAK

Toyota'nın yeni pick-up'ı, özellikle Latin Amerika pazarındaki orta sınıf pick-up modellerine rakip olarak konumlandırılıyor.

Corolla Deck'in rekabet edeceği modeller arasında Fiat Toro, Ford Maverick, Ram Rampage, Chevrolet Montana ve Renault Niagara bulunuyor.

Hilux'tan farklı olarak yeni aracın ağır arazi koşullarından çok günlük kullanım ile yük taşıma ihtiyaçlarını bir arada karşılaması amaçlanıyor.

HİBRİT MOTOR SEÇENEĞİYLE GELECEK

Yeni Toyota Corolla Deck'in motor seçenekleri de merak ediliyor. UOL'ün haberine göre modelin giriş versiyonlarında Corolla ve Corolla Cross'ta kullanılan 2.0 litrelik Dynamic Force benzinli motorun tercih edilmesi bekleniyor.

Corolla Cross'ta etanol yakıtıyla 176 beygire kadar güç üreten motor, CVT otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor.

Yeni pick-up'ın üst donanım seviyelerinde ise elektrik destekli motor seçeneklerinin kullanılması planlanıyor.

Toyota'nın şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistem ve elektrik destekli dört tekerlekten çekiş teknolojisi üzerinde çalıştığı da belirtiliyor. Ancak motor seçenekleri ve teknik özellikler henüz kesinleşmedi.

Toyota Corolla'yı pick-up'a dönüştürdü! Yeni model ilk kez tanıtıldı

YENİ FABRİKADA ÜRETİLECEK

Toyota, Corolla Deck'in tanıtımıyla birlikte Brezilya'nın Sorocaba kentindeki ikinci fabrikasının açılışını da gerçekleştirdi.

Sorocaba 2 adı verilen üretim tesisinde 160 bin metrekarelik kapalı alan bulunuyor.

İlk aşamada yılda 100 bin araç üretme kapasitesine sahip tesisin, ilerleyen dönemde 200 bin araçlık kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Yeni fabrikanın, Toyota'nın Brezilya'da 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı 11,5 milyar Brezilya reali tutarındaki yatırım programının parçası olduğu açıklandı.

Yatırımlar kapsamında yaklaşık 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

TOYOTA COROLLA DECK NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Yeni Toyota Corolla Deck'in 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Brezilya'da üretilecek modelin öncelikle Latin Amerika ve Karayipler pazarlarına sunulması planlanıyor.

Aracın satış fiyatı, kesin motor seçenekleri ve donanım paketleri henüz açıklanmadı.

Corolla Deck'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin de resmî bir duyuru bulunmuyor.

BAKMADAN GEÇME T-OTOMOBİL Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 500 bini aştı

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala