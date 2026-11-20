Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Sağlık ve Hayvan Refahından Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, pestisitlerin onay koşullarını gevşetmeyi öngören düzenlemeye tepki gösteren iki protestocunun hedefi oldu. Brüksel'deki zirvede Varhelyi'nin üzerine kül atılırken protestoculardan biri, “Bunlar öldüreceğiniz insanların külleri” diyerek tepki gösterdi.

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Avrupa Kanser Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan AB Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi’nin, sahnede konuşma yapmaya hazırlandığı sırada beklenmedik anlar yaşandı.

ÜZERİNE KÜL ATTILAR

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı görüntülerde, Varhelyi Brüksel'de bir otelde düzenlenen Avrupa Kanser Zirvesi kapsamında konuşmaya hazırlanırken iki protestocunun sahneye çıkarak üzerine gri renkli kül attığı görülüyor.

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“ÖLDÜRECEĞİNİZ İNSANLARIN KÜLLERİ”

Pestisitlerde kullanılan etken maddelere süresiz onay verilmesini öngören teklife tepki gösteren protestocuların biri, "Torba yasayı protesto ediyorum. Bunlar torba yasa içindeki pestisitlerle öldüreceğiniz insanların külleri. Kendinizden utanın." ifadesini kullandı.

Varhelyi, üzerindeki külü silkeledikten sonra konuşmasını yaptı.

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AB Komisyonunun Aralık 2025'te sunduğu ve "Omnibus X" olarak anılan gıda ve yem güvenliğine ilişkin torba yasa, pestisitlerde kullanılan etken maddelerin çoğuna süresiz onay verilmesini de öngörüyor.

AB Konseyi süresiz onayın düşük riskli maddelerle sınırlı tutulmasını savunurken teklif AP'de komite kararı bekliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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