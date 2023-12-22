ABD basını sessizliğini bozdu! 'İsrail sivillere en ağır bombaları atıyor'

22 Aralık 2023 14:33 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 16:01

İsrail ordusu sivilleri bombalamaya devam ediyor. ABD merkezli The New York Times gazetesi, yaptığı bir araştırmada, İsrail ordusun kullandığı bombaları ve ardlarında bıraktıkları tahribatı gözler önüne serdi

'EN GÜÇLÜ VE YIKICI' BOMBALAR

Uydu görüntülerini inceleyen ve yapay zeka kullanarak bombaların açtığı kraterleri tespit eden The New York Times, kraterlerin boyutlarını 40 feet (yaklaşık 12 metre) veya daha büyük olduğunu belirtti. Askerî uzmanlarca incelenen veriler, bu büyüklükteki kraterleri ancak 2000 poundluk (yaklaşık 1 tonluk) bombalarla oluşturulabileceğini gösterdi.

Uydu ve dron görüntülerinden 208 adet kraterin tespit edilebildiği belirtilen araştırmada, kısıtlı görüntü imkanları yüzünden atılan bombaların sanılandan çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

GÜNEYE GİDİN DEDİLER, GÜNEYİ BOMBA YAĞMURUNA TUTTULAR

Haberde aktarılana göre, 'Gazze'nin güneyi'nin bombalanması' sorusu sorulan İsrailli askeri sözcü, "Bu tarz sorunların çözümüne önümüzdeki aşamalarda ele alacağız" yanıtını verdi.

ABD yetkilileri ise, İsrail hükümetine yaptığı uyarıda, Gazze gibi şehir çevrelerinde büyük bombalar yerine nispeten daha küçük bombalar kullanmaları ve sivil kayıplarını azaltmalarını söylemişti. ABD, bir yandan uyarıda bulunurken diğer yandan ise şimdiye kadar 5 bin adetten fazla, bir ton ağırlığa sahip MK-84 bombalarını İsrail orudusuna gönderdi.