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    Biden'a kilisede Gazze protestosu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina'nın Charleston kentinde bulunan Mother Emanuel Ame Kilisesi'ndeki bir etkinlikteki konuşması sırasında kilisede bulunanlar tarafından protesto edildi. Konuşmasını kesmek zorunda kalan Biden'a "Gazze için hemen ateşkes" çağrıları yapıldı.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD Joe Biden'ın bir kilisede yaptığı konuşma sırasında yaşananlar dünya gündemine oturdu.

    İsrail'in hiçbir hukuk gözetmeden sürdürdüğü saldırılara öfkelenen bir grup kalabalık, Biden'ın bir kilisde konuşma yaptığı sırada sözü keserek sloganlar atmaya başladı.

    Biden'a kilisede Gazze protestosu

    'ATEŞKES, HEMEN ŞİMDİ'

    ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina eyaletinde yer alan Charleston kentinde 2015 yılında silahlı saldırıya uğrayan 9 kişinin öldürüldüğü Mother Emanuel Ame Kilisesi'nde konuşma yaptığı sırada protesto edildi. Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, defalarca "Ateşkes şimdi" sloganı attı.

    Biden'a kilisede Gazze protestosu

    Göstericilerden birinin, "Eğer burada kaybedilen hayatları önemsiyorsanız o zaman kayıpları onurlandırın ve Filistin'de ateşkes çağrısında bulunun." şeklinde konuşması kameralara yansıdı.

    Bir başka gösterici, "20 bin kişi hayatını kaybetti, onların kanı da sizin elinizde." diye konuştu

    Biden'a kilisede Gazze protestosu

    'İSRAİL'LE SESSİZCE ÇALIŞIYORUM'

    Göstericilerin kiliseden çıkarılmasının ardından konuşmasına devam eden Biden, "Onların tutkusunu anlıyorum ve Gazze'den çekilmelerini sağlamak için İsrail hükümetiyle sessizce çalışıyorum." dedi.

    Bunun üzerine kilisedeki katılımcılardan birinin Biden'a, "Sen iyi bir adamsın" demesinin ardından kalabalık "Dört yıl daha" sloganı attı.

    Biden'a kilisede Gazze protestosu

    İsrail'e kayıtsız desteğini sürdüren ABD yönetimine, hem Amerikan hem de uluslararası kamuoyu tarafından İsrail'in saldırılarını durdurma ve Gazze'de ateşkes için harekete geçme çağrıları artıyor.

    Biden'a kilisede Gazze protestosu

    Biden'a kilisede Gazze protestosu

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    Haberler > Dünya > Biden'a kilisede Gazze protestosu
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