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ABD başkanlık seçim anketleri rotayı belirledi: İbre, Biden’ı es geçti! Trump, Beyaz Saraya mı dönüyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Abd Seçimleri, Joebiden, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD’de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimleri nedeniyle adaylar için heyecan dorukta. Trump ve Biden’ı karşı karşıya getirecek olan seçimlerden önce yapılan anketler rotayı Trump’a çevirdi. Sonuçlara göre; Cumhuriyetçi Donald Trump’ın, Demokrat Biden’a karşı üstünlük sağladığı görülüyor.

ABD’de aylar öncesinden başlayan seçim heyecanı sürüyor. 5 Kasım’da yapılacak olan oylamada eski ABD başkanı Donald Trump ile Biden arasında çekişmeli geçeceğe benziyor. Seçimlerden yapılan güncel anketlerde halkın nabzı Trump için atıyor. Trump’ın geçtiğimiz yıllardan beri süren ‘acı avı’ mahkemesi ABD’lilerin fikrini değiştirmedi.

ABD başkanlık seçim anketleri rotayı belirledi: İbre, Biden’ı es geçti! Trump, Beyaz Saraya mı dönüyor? - 1. Resim

İBRE, BIDEN’I ES GEÇTİ

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimlerine doğru gidiyor. Kongre haberleri konusunda referans haber platformu olarak kabul edilen The Hill'in yayınladığı güncel bir çalışma, başkanlık yarışında Trump'ın, Kongre yarışında da Cumhuriyetçilerin kısmi bir farkla önde olduğunu ortaya koydu. The Hill'in Decision Desk HQ ile birlikte yaptığı seçim sonucu simülasyonunda, Trump'ın seçimleri kazanarak Beyaz Saray'a dönme ihtimali yüzde 58 olarak belirlendi. Aynı çalışmaya göre Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanma ve 2. dönemine devam etme olasılığı yüzde 42'de kaldı.

ABD başkanlık seçim anketleri rotayı belirledi: İbre, Biden’ı es geçti! Trump, Beyaz Saraya mı dönüyor? - 2. Resim

CUMHURİYETÇİLERİN KONGRE'DEKİ ÜSTÜNLÜK ŞANSI YÜKSEK

Seçim simülasyonu, Trump'ın kritik birçok eyalette de Biden'ın az farkla önünde olduğunu ortaya koydu. Aynı çalışma, Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu kazanma olasılığını yüzde 80, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etme olasılığını ise yüzde 64 olarak belirledi. The Hill, çalışmada 2020'deki başkanlık ve Kongre seçimleriyle 2022'deki Kongre ara seçimleri sonuçlarının güncel yasa değişiklikleriyle birlikte değerlendirildiğini ve 200'den fazla unsurun kullanıldığını belirtti.

ABD'de yapılan güncel anketlerde de Trump'ın az farkla Biden'ın önünde olduğu ve 5 Kasım'daki başkanlık yarışını kazanmaya bir adım daha yakın olduğu görünüyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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