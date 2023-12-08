ABD bile sonunda gerçeği gördü 'Sivilleri koruma niyeti ve sahada görülen gerçekler arasında fark var'
Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron görüşme gerçekleştirdi. Görüşme ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Gazze'de yaşananlar üzerine konuştuklarını aktardılar. Blinken, konuşmasında "İsrail’in sivilleri koruma niyeti ile sahada görülen gerçekler arasında büyük bir fark var" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in sivilleri koruma niyeti ile sahada görülen gerçekler arasında büyük bir fark var olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyaret için Washington’da bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
GAZZE'DE YAŞANANLARI DA GÖRÜŞTÜLER
Cameron ile görüşmesinde Ukrayna’daki durumun yanı sıra Gazze’de yaşananları görüştüklerini belirten Blinken, İsrail'in sivilleri korumak ve Gazze'ye insani yardım sağlamak için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğine inandıklarını söyledi. İsrail'in sivil kayıpları önlemek için en yüksek çabayı göstermesi gerektiğini vurgulayan Blinken, rehinelerin serbest bırakılması için tüm seçeneklerin değerlendirildiği kaydetti.
BLİNKEN, İSRAİL'İ ZİYARET ETTİĞİNİ VURGULADI
İnsani aranın yeniden başlaması için baskı yaptıklarını ifade eden Blinken, İsrail’in şehirlerin tamamını boşaltmak yerine mahalleleri tahliye ederek çatışmalarda zarar görebilecek sivillerin çok daha bilinçli bir şekilde korunmasına odaklandığını kaydetti. İnsani aranın sona ermesinin üzerinden 1 hafta geçtiğini belirten Blinken, İsrail’i ziyaret ettiğini hatırlatarak “Oradayken söylediğim gibi, sivilleri koruma niyeti ile sahada gördüğümüz gerçekler arasında büyük bir fark var” dedi. Blinken, siviller için güvenli alanların oluşturulmasının yanı sıra aynı zamanda nereye ve ne zaman gidebilecekleri konusunda iletişimin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.
CAMERON'DAN GAZZE'DEKİ SİVİLLER İÇİN İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI
Görüşmede ayrıca Batı Şeria'da istikrarsızlığı arttıracak sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Blinken, aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin şiddetinin durması konusunu da ele aldıklarını ifade etti.
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron da yaptığı açıklamada, “Gazze'deki siviller için gerekli olan yardımı sağlamakla kalmamalı, gerekirse deniz yollarının yanı sıra kara yollarını da kullanmalıyız” dedi. İsrail’in operasyonunun bitmesi sonrası yapılacakların önemli olduğuna dikkat çeken Cameron, Blinken ile görüşmesinde Filistin’in yeniden inşası ve iki tarafın geleceğini ele aldıklarını kaydetti.