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    ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin'de protesto

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Gazze'deki durumu ele almak için bir dizi ziyaretler gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmek için gittiği Batı Şeria'da Filistinliler tarafından protesto edildi.

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ortadoğudaki seyahatlerinin sonuna gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşürken bölge halkı tarafından protesto edildi.

    'GÖÇE İZİN VERMEYECEĞİZ'

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu ziyareti çerçevesinde dün gerçekleştirdiği İsrail ziyaretinin ardından Filistin’e geçti.

    Batı Şeria’nın Ramallah kentine gelen Bakan Blinken, Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin'de protesto

    Flistin topraklarında yaşanan gelişmelerin ele alındığı toplantıda İsrail’in Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Kudüs’teki Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması, Gazze Şeridi’ne ulaşacak insani yardımın önemi, hastanelerin faaliyetlerine devam etmesinin sağlanması gerektiği konuları görüşüldü.

    Abbas, Filistin halkının topraklarından sürülmesi çağrısında bulunan İsrailli makamları tarafından alınan önlemlerin tehlikesi konusunda uyarıda bulunarak, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da hiçbir Filistinlinin yerinden edilmesini kabul etmediklerini vurgulayarak, “Bunun olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin'de protesto

    İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

    Gazze Şeridi’nin Filistin’in bir parçası olduğunu ifade eden Abbas, Filistin'e ayrılan fonların derhal serbest bırakılması gerektiğini, bu fonların engellenmesinin uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini dile getirdi. Mahmud Abbas, Filistin halkının v yönetiminin Gazze Şeridi’ni terk etmeyeceğini sözlerine ekledi.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin'de protesto

    Blinken ise, Filistin ve İsrail’in barış ve güven içinde birlikte yaşayacağı bir devlet olması gerektiği görüşünü ifade etti.

    BLINKEN'A PROTESTO

    Blinken, Ramallah’ta temasları çerçevesinde Mahmud Abbas ile görüştüğü anlarda Ramallah halkı tarafından protesto edildi. “Blinken burada hoş karşılanmıyorsun” yazılı pankart taşıyan onlarca Filistinli, Blinken karşıtı sloganlar attı.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin'de protesto

    ABD BAKANI BAHREYN'E GİDECEK

    Blinken, Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Bahreyn’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek. Bahreyn Kralı Hamad ile görüşmesi beklenen Blinken, Orta Doğu turuna son anda eklediği Bahreyn ziyaretini tamamlayarak ülkesine dönecek.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AbdBlinkenFilistinProtesto
    Haberler > Dünya > ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin'de protesto
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