Dünya basını Erdoğan ile Blinken zirvesini konuşuyor, ABD Gazze meselesinde Türkiye’nin desteğini almak istiyor

7 Ocak 2024 13:33 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 13:52

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la Vahdettin Köşkü’nde görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ana gündem maddeleri Gazze’ye insani yardım ile İsveç’in NATO’ya katılım süreci ve ABD’den beklediğimiz F-16’lar oldu.

Dünya basını da İstanbul’daki kritik zirveye gözlerini çevirdi, görüşmeye büyük yer ayırdı.

Bloomberg İstanbul'daki zirveyi 'Blinken, Türkiye'nin İsrail-Hamas Savaşında Olumlu Role Hazır Olduğunu Söyledi' başlığı ile sayfasına taşıdı.

Haberde 'İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'la yürüttüğü savaş dördüncü ayına girmek üzereyken ABD, daha geniş bir çatışma riskini azaltmak amacıyla İran da dahil olmak üzere bölgesel nüfuzunu kullanmak için Türkiye'ye el uzatıyor' denildi.

“ANKARA’NIN DESTEĞİNİ ALMAK İSTİYORUZ”

Bloomberg'e göre, Üst düzey bir ABD'li yetkili, Blinken ile seyahat eden gazetecilere verdiği demeçte, Washington'un savaş bittikten sonra Gazze'yi nasıl yöneteceğine ilişkin planlar için Ankara'nın desteğini almak istediğini söyledi.

Time dergisi Blinken'ın Ortadoğu turuna Türkiye'ye gelerek start verdiğini yazdı.

Haberde 'İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşın daha geniş bir çatışmaya dönüşebileceğine dair korkular artarken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu'daki son diplomatik misyonunu Türkiye'de başlattı' denildi.

Yunan Proto Thema 'ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İstanbul'da düzenlenen toplantıda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gazze'deki çatışmanın yanı sıra İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanması da dahil olmak üzere Avrupa'nın güvenlik önceliklerini ele aldı' dedi.

Al Jazeera 'Blinken, Gazze diplomasi turuna başlayarak Türk lider Erdoğan'la buluştu' manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde Blinken'in 'Türkiye'de, Ortadoğu'daki çatışmanın yayılmasını önlemek için Türkiye'nin nüfuzunu ve bağlarını kullanarak neler yapabileceğine yoğun bir şekilde odaklandık' sözü öne çıkarıldı.

Times of Israel bunun Blinken'in bölgeye son üç ay içindeki dördüncü ziyareti olduğuna dikkat çekti.

The New Arab 'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı ile Gazze savaşını, İsveç'in NATO'ya katılımını ve savaş uçağı satışını görüştü' dedi.

Kathimerini 'Blinken-Erdoğan görüşmesinin gündemi Gazze ve İsveç' manşeti ile çıktı.

Yunan In.gr 'Blinken ve Erdoğan Gazze, F-16, Ukrayna ve İsveç'in NATO üyeliğini konuştu' dedi.

Gulf Times 'Blinken İstanbul'da Erdoğan ile görüştü' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki savaş ve Ankara'nın ABD savaş uçağı talebinin ele alınması beklenen görüşmeler için Cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.'