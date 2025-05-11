ABD Dışişleri Bakanı Rubio Türkiye'ye geliyor! Nedeni belli oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Türkiye'ye geleceğini resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, Rubio'nun 14-16 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek NATO Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağı belirtildi.

NATO'nun güvenlik politikalarını masaya yatıracağı kritik zirve, 14-16 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da başlıyor. Uluslararası arenada büyük yankı uyandıran NATO Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katılacağı resmen duyuruldu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rubio'nun toplantıda müttefik ülkelerle bir araya gelerek savunma yatırımlarının artırılması, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve İttifak'ın küresel güvenlik stratejilerinin ele alınacağı belirtildi.

Antalya'daki buluşma, yalnızca NATO üyeleri için değil, bölgesel güvenlik dengeleri açısından da kritik bir öneme sahip.

Özellikle Doğu Avrupa'da artan gerilimler, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki askeri baskısı ve Orta Doğu'daki istikrarsızlıklar, müttefik ülkelerin savunma politikalarını yeniden gözden geçirmelerini zorunlu hale getirdi.

Washington'un, NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırmaları yönündeki ısrarı, zirvenin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

GÜNDEMDE AVRUPA VAR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre 15 Mayıs'ta Lahey Zirvesi'nde alınması muhtemel kararlar üzerine kritik görüşmeler yapılacak. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Avrupa güvenliğinin geleceği ve transatlantik güvenlik yük paylaşımı yer alacak.

TÜRKİYE DİPLOMATİK MERKEZ HALİNE GELİYOR

NATO zirvesinin Antalya’da düzenlenecek olması, Türkiye’nin yalnızca jeopolitik değil, diplomatik güvenilirliğini de pekiştiren bir gelişme. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO içindeki iç dengelerin yeniden şekillendiği bir süreçte Türkiye'nin ev sahipliği, gözlerin bir kez daha Ankara'ya çevrilmesine neden olacak.