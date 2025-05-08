NATO tarihinde bir ilk! Türk general kritik göreve seçildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun kritik öneme sahip 'İş Birliği ile Güvenlik Direktörü' görevine bir Türk generalin seçildiğini duyurdu. Alınan bu kararla NATO tarihinde ilk defa Türkiye Brüksel'deki NATO Uluslararası Askeri Karargahı'nda direktör seviyesinde temsil edilecek.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aktürk, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının milli güvenliği ve çıkarları güçlü şekilde muhafaza etmeye, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara yönelik önemli ve belirleyici katkılar sunmaya devam ettiğini dile getirdi. TSK'nın terör örgütünü bitirme noktasına getirdiğini, bekaya yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, şunları söyledi:

"Devam eden operasyon, arama tarama faaliyetleri ve sınır güvenliği kapsamında son bir haftada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve hayat malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Bu vesileyle, 3 Mayıs'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'e bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin kıymetli anneleri başta olmak üzere sevgi ve fedakarlık timsali tüm annelerimizin Anneler Günü'nü şimdiden kutluyoruz."

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda ise 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 175 şahsın yakalandığını, 1893 şahsın engellendiğini belirterek, "Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1841, engellenen kişi sayısı da 29 bin 657 olmuştur. Diğer yandan Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 96, Menbiç bölgesinde ise 104 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir." diye konuştu.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevlerinin yanı sıra personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini vurgulayan Aktürk, bu kapsamda gerçekleştirilen tatbikatlara ilişkin bilgi verdi.

Tuğamiral Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de 6-17 Mayıs tarihleri arasında icra edilen DENİZKURDU-II tatbikatında, Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından müteşekkil toplam 120 gemi, 7 insansız deniz aracı (İDA) ve 85 hava aracı yer almaktadır. Tatbikata ayrıca İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Kızılayı da iştirak etmektedir. Fiili silah eğitimleri ve ATMACA ve SM-1 güdümlü mermi atışlarının 10 Mayıs'ta icra edileceği DENİZKURDU-II tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri 15 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecektir."

İzmir'de 5-16 Mayıs tarihleri arasında, EFES-2025 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri, Ankara'da Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğal Afetler Arama Kurtarma, Edirne'de Trakya-2025, İstanbul'da Avrasya Barışı tatbikatlarının düzenlendiğini belirten Aktürk, şöyle devam etti:

"21 Nisan-31 Mayıs dönem aralığında ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde Desert Flag, yerinden katılım ile Steadfast Cobalt, Gürcistan'da NATO-Gürcistan Krize Müdahale Harekatı, Almanya ve Birleşik Krallık'ta Formidable Shield, İtalya'da Mediterranean Strike, yerinden katılım ile Locked Shields, İspanya'da Spanish Minex tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. Ayrıca, Katar'da 9-16 Mayıs tarihleri arasında Katar Özel Kuvvet NATO Sertifikasyon, Konya'da 12-23 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Anadolu Ankası, Kayseri'de 12-30 Mayıs tarihleri arasında Erciyes Hava İndirme tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır."

Aktürk, ayrıca NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında, 14 Mayıs'ta Romanya hava sahasında düzenlenecek eğitimlere 2 adet F-16 ve tanker uçak ile katılım sağlanmasının planlandığını söyledi.

NATO Uzay Mükemmeliyet Merkezi tarafından Fransa'da düzenlenen "1'inci Uzay Konferansı"na Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığınca katılım sağlandığını belirten Aktürk, "Diğer yandan Mehteran Birlik Komutanlığımızca 15-19 Mayıs tarihleri arasında 42'nci Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali kapsamında konser ve tören faaliyetleri icra edilecektir." dedi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL BARIŞA KATKILAR

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, milli ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü, uluslararası misyonlar ve ikili ilişkiler kapsamında da çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini Ekim 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getiren Türkiye'nin, Ekim 2025'ten itibaren yine 1 yıl süreyle söz konusu görevi ikinci kez üstleneceğini belirten Aktürk, şunları anlattı:

"NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunan ülkemiz, komutasını devralacağı görevi daha önce olduğu gibi NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getirecektir. "NATO TARİHİNDE BİR İLK" Öte yandan, NATO'nun kritik öneme sahip 'İş Birliği ile Güvenlik Direktörü' görevine, bir Türk generali seçilmiştir. Böylece, NATO tarihinde ilk defa ülkemiz, Brüksel'deki NATO Uluslararası Askeri Karargahı'nda direktör seviyesinde temsil edilecektir. Personelimizin bu kritik role seçilmesi, Türkiye'nin NATO'daki etkin rolünün ve İttifakın güvenlik ve istikrarına olan katkısının önemli bir göstergesidir. Ülkemiz, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefiki olarak, İttifakın barış ve güvenliğe olan katkılarını sürdürmeye devam edecektir."

"GAZZE'DE YENİDEN ATEŞKES İLAN EDİLMESİ ELZEMDİR"

Aktürk, İsrail'in, saldırı ve katliamlarına devam ettiğini hatırlatarak, "İnsani yardımların ulaştırılmasını engelleyen ve saldırılarını genişleterek Filistin halkını yerlerinden etmeye ve Gazze'de kalıcı olmaya çalışan İsrail'e karşı uluslararası toplumun sonuç alıcı adımlar atması ve Gazze’de yeniden ateşkes ilan edilmesi elzemdir." ifadesini kullandı.

İsrail'in, Lübnan'da ateşkes ihlallerini sürdürdüğüne vurgu yapan Aktürk, "Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik saldırı ve işgalleri ile bölgesel istikrara zarar veren İsrail'in, Lübnan'da ilan edilen ateşkese eksiksiz riayet etmesi ve Suriye'ye yönelik saldırılarını tümüyle durdurması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife'yi kabul edeceğini, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı"na katılacağını söyledi.

SAVUNMA SANAYİ

Yerli, milli ve modern savunma sanayinin ürettiği harp araç gereçleri ile TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere de devam edildiğini vurgulayan Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, 'Dragoneye-2 Termal Kamera' ile 'Sırt Tipi Karıştırma Sistemi' muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır." dedi.