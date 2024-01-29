ABD 'dost mu düşman mı' ayrımı yapamadı! 3 askerin öldüğü saldırının perde arkası ortaya çıktı

Ürdün-Suriye sınırında ABD üssünün vurulmasının yankıları sürüyor. İran destekli güçler tarafından 3 ABD askerinin ölmesiyle sonuçlanan saldırının perde arkası ortaya çıktı. İddialara göre saldırının gerçekleştiği anda ABD insansız hava araçları (drone) da üsse geri dönüyordu. Dost mu düşman mı ayrımı yapamayan ABD askerleri, saldırıyı engelleyemedi.

Ortadoğu'da 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ateşini yaktığı yangın giderek yayılıyor. İsrail, bir yandan Suriye'de İran güçlerine bir yandan da Lübnan'da ise Hizbullah'a saldırılar gerçekleştiriyor. ABD askerlerinin ülkede yapılacak seçimlerden önce Ortadoğu'dan çıkacağına yönelik iddailar gündemde sıcaklığını korurken, İran güçlerinin ABD üslerine başlattığı saldırılar Ortadoğu'da tansiyonu giderek yükseltti.

Ürdün-Suriye sınır hattında dün İran'a bağlı güçler tarafından yapılan drone saldırısında 3 ABD askerinin ölmesi ve 30 askerin yaralanması bölgede gerilimi giderek tırmandırdı. 7 ekimden bu yana ilk ölüm olarak kayıtlara geçen saldırının perde arkası ortaya çıktı.

ABD ÜSSÜNE YAPILAN SALDIRININ PERDE ARKASI

ABD üssünün 'insansız hava araçlarıyla' nasıl vurulduğu merak konusu olmuştu. ABD yetkililerinin aktardığına göre saldırı esnasında 'dost mu düşman mı?' ayrımı yapılamadı.

Wall Street Journal'ın aktardığı habere göre ABD üssü Patriot hava savunma sistemleri tarafından korunmuyordu. ABD'li yetkililer bugün yaptığı açıklamada saldırıya dair yeni detayları paylaştı.

BİR DRONE DAHA ÜSSE GERİ DÖNÜYORDU

Yetkililer, ABD'nin Ürdün'deki bir Amerikan askeri karakoluna yapılan ölümcül saldırıyı durduramadığını, çünkü düşman insansız hava aracının hedefine yaklaştığını ve aynı zamanda bir ABD insansız hava aracının da üsse döndüğünü söyledi.

DOST MU DÜŞMAN MI AYRIMI YAPAMADI

Saldırının gerçekleştiği anda ABD insansız hava aracının üsse geri dönmesi, yaklaşan insansız hava aracının "dost mu yoksa düşman mı" olduğu konusunda bazı karışıklıklara yol açtı.

DRONE IRAK'TAN FIRLATILDI