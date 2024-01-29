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    • ABD 'dost mu düşman mı' ayrımı yapamadı! 3 askerin öldüğü saldırının perde arkası ortaya çıktı

    Ürdün-Suriye sınırında ABD üssünün vurulmasının yankıları sürüyor. İran destekli güçler tarafından 3 ABD askerinin ölmesiyle sonuçlanan saldırının perde arkası ortaya çıktı. İddialara göre saldırının gerçekleştiği anda ABD insansız hava araçları (drone) da üsse geri dönüyordu. Dost mu düşman mı ayrımı yapamayan ABD askerleri, saldırıyı engelleyemedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi,
    - Güncelleme:
    ABD &#039;dost mu düşman mı&#039; ayrımı yapamadı! 3 askerin öldüğü saldırının perde arkası ortaya çıktı
    ABD, İran, Saldırı, Üs, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi,

    Ortadoğu'da 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ateşini yaktığı yangın giderek yayılıyor. İsrail, bir yandan Suriye'de İran güçlerine bir yandan da Lübnan'da ise Hizbullah'a saldırılar gerçekleştiriyor. ABD askerlerinin ülkede yapılacak seçimlerden önce Ortadoğu'dan çıkacağına yönelik iddailar gündemde sıcaklığını korurken, İran güçlerinin ABD üslerine başlattığı saldırılar Ortadoğu'da tansiyonu giderek yükseltti.

    Ürdün-Suriye sınır hattında dün İran'a bağlı güçler tarafından yapılan drone saldırısında 3 ABD askerinin ölmesi ve 30 askerin yaralanması bölgede gerilimi giderek tırmandırdı. 7 ekimden bu yana ilk ölüm olarak kayıtlara geçen saldırının perde arkası ortaya çıktı. 

    ABD ÜSSÜNE YAPILAN SALDIRININ PERDE ARKASI

    ABD üssünün 'insansız hava araçlarıyla' nasıl vurulduğu merak konusu olmuştu. ABD yetkililerinin aktardığına göre saldırı esnasında 'dost mu düşman mı?' ayrımı yapılamadı.

    ABD 'dost mu düşman mı' ayrımı yapamadı! 3 askerin öldüğü saldırının perde arkası ortaya çıktı

    Wall Street Journal'ın aktardığı habere göre ABD üssü Patriot hava savunma sistemleri tarafından korunmuyordu. ABD'li yetkililer bugün yaptığı açıklamada saldırıya dair yeni detayları paylaştı.

    BİR DRONE DAHA ÜSSE GERİ DÖNÜYORDU

    Yetkililer, ABD'nin Ürdün'deki bir Amerikan askeri karakoluna yapılan ölümcül saldırıyı durduramadığını, çünkü düşman insansız hava aracının hedefine yaklaştığını ve aynı zamanda bir ABD insansız hava aracının da üsse döndüğünü söyledi.

    DOST MU DÜŞMAN MI AYRIMI YAPAMADI

    Saldırının gerçekleştiği anda ABD insansız hava aracının üsse geri dönmesi, yaklaşan insansız hava aracının "dost mu yoksa düşman mı" olduğu konusunda bazı karışıklıklara yol açtı.ABD 'dost mu düşman mı' ayrımı yapamadı! 3 askerin öldüğü saldırının perde arkası ortaya çıktı

    DRONE IRAK'TAN FIRLATILDI

    ABD'li yetkililer, düşman insansız hava aracının İran tarafından desteklenen bir örgüt tarafından Irak'tan fırlatıldığını tespit ettiklerini söyledi.

    İRAN'IN YAPTIĞINA DAİR NET KANIT YOK

    ABD'li bir savunma yetkilisi ise yaptığı açıklamada, ABD'nin şu ana kadar İran'ın saldırıyı yönettiğine dair kanıt bulamadığını da söyledi.

    NE OLMUŞTU?

    Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

    Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

    ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde saldırının sorumlularından hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

    ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü gerçekleştirilen İHA saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

    Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi,
    ABDİranSaldırıÜs
    Haberler > Dünya > ABD 'dost mu düşman mı' ayrımı yapamadı! 3 askerin öldüğü saldırının perde arkası ortaya çıktı
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