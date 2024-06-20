ABD duyurdu! Suriye'de üst düzey DEAŞ'lı isim öldürüldü
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey bir isminin öldürüldüğünü açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 16 Haziran'da Suriye'de gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden Usame Cemal Muhammed İbrahim el-Cenabi'nin öldürüldüğü bildirildi.
ABD'DEN İLK AÇIKLAMA
Açıklamada, "Ölümü, terör örgütünün saldırılarına kaynak sağlama ve terör saldırıları gerçekleştirme yeteneğini sekteye uğratacak" ifadeleri kullanıldı. Hava saldırısında herhangi bir sivilin zarar görmediği vurgulandı.
"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"
ABD askerlerinin bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte DEAŞ'ın operasyonel gücünü zayıflatmak için operasyonlar yürütmeye devam edeceği belirtildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı