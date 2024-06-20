ABD duyurdu! Suriye'de üst düzey DEAŞ'lı isim öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey bir isminin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 16 Haziran'da Suriye'de gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden Usame Cemal Muhammed İbrahim el-Cenabi'nin öldürüldüğü bildirildi.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Açıklamada, "Ölümü, terör örgütünün saldırılarına kaynak sağlama ve terör saldırıları gerçekleştirme yeteneğini sekteye uğratacak" ifadeleri kullanıldı. Hava saldırısında herhangi bir sivilin zarar görmediği vurgulandı.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

ABD askerlerinin bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte DEAŞ'ın operasyonel gücünü zayıflatmak için operasyonlar yürütmeye devam edeceği belirtildi.