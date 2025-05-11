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ABD-İran nükleer görüşmelerinde Umman turu tamamlandı! "Taviz yok"

Kaynak: Dış Haberler
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ABD-İran nükleer görüşmelerinde Umman turu tamamlandı! &quot;Taviz yok&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD-İran nükleer görüşmelerinin dördüncü turu, Umman'ın başkenti Maskat'ta üç saatten fazla süren müzakerelerin ardından sona erdi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki derin anlaşmazlıkları giderilemedi.

ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin dördüncü turu, Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, üç saatten fazla süren görüşmeler, yoğun pazarlıklara sahne oldu.

WASHİNGTON'UN KIRMIZI ÇİZGİSİ: URANYUM ZENGİNLEŞTİRME

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmeler sırasında Washington'un "kırmızı çizgisi" olarak nitelendirilen uranyum zenginleştirme konusunda net bir tavır sergiledi. Witkoff, "İran'da uranyum zenginleştirmenin devam etmemesi gerektiği konusunda kararlıyız" ifadelerini kullanarak, ABD'nin bu konuda taviz vermeyeceğini vurguladı.

ABD-İran Nükleer görüşmelerinde Umman turu tamamlandı! - 1. Resim

UMMAN ARACILIĞIYLA DOLAYLI DİPLOMASİ

Görüşmelerin doğrudan değil, dolaylı bir formatta gerçekleştiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, müzakerelerin Umman Dışişleri Bakanı'nın arabuluculuğunda sürdüğünü kaydetti. Baghaei, "ABD ile müzakerelerin dördüncü turu, Umman Dışişleri Bakanı aracılığıyla gerçekleşen mesaj alışverişleriyle devam ediyor" dedi. Ayrıca, İran heyetinin Maskat'a varışının ardından, Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araghchi ile Ummanlı mevkidaşı arasındaki görüşmeden hemen sonra müzakerelerin başladığı ifade edildi.

ANLAŞMAZLIKLAR DEVAM EDİYOR

Umman'da üç saatten fazla süren bu görüşmelerde, iki ülke arasındaki temel anlaşmazlıkların çözüme kavuşmadığı öğrenildi. Özellikle uranyum zenginleştirme ve yaptırımların kaldırılması konusundaki farklılıklar, taraflar arasında derin bir uçurum oluşturmuş durumda.

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Abbas Moqtadaei, İran’ın nükleer diplomasideki tavrının net olduğunu belirterek, "Yaptırımlar kalkmadan anlaşma olmaz" dedi. Moqtadaei, İran'ın nükleer faaliyetlerinin tamamen barışçıl olduğunu yineledi ve "İç gücümüz ve bölgesel varlığımızla taviz vermemize gerek yok" ifadelerini kullandı.

DİPLOMATİK SÜREÇ DEVAM EDECEK

Görüşmelerin dördüncü turu sona ermiş olsa da, diplomatik temasların devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Dış Haberler
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