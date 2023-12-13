ABD istihbarat raporu kanlı bilançoyu ortaya koydu! Rus ordusu Ukrayna'da adeta eridi

13 Aralık 2023 16:52 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 16:57

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gizliliği kaldırılan bir ABD istihbarat raporu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli tahminleri gün yüzüne çıkardı. Rapora göre, 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna işgalinden bu yana 315 bin Rus askeri hayatını kaybetti ya da yaralandı. Bu veri, Rus askeri personelinin yüzde 90'ını Ukrayna'da hayatını kaybetmiş olabileceğini gösteriyor.

RUSYA 18 YIL KAYBEDECEK

Reuters'a konuşan ve ismini açıklamayan bir kaynak, rapora ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kaynak, Rusya'nın Ukrayna'daki personel ve zırhlı araç kayıplarının ülkenin askeri modernizasyonunu 18 yıl geciktirdiğinin değerlendirildiğini belirtti.

Rusya yönetimi ise, raporun Batılı devletlerin Ukrayna'daki Rus kayıplarına ilişkin tahminlerinin abartılı olduğunu öne sürdü. Yetkililere göre Batı, Ukrayna'nın kayıplarını neredeyse her zaman düşük gösterirken, Rusların kayıplarını abartıyor.

UKRAYNA'NIN İŞGALİNE 360 BİN ASKER KATILDI

Öte yandan, raporu değerlendiren kaynak, 24 Şubat 2022'deki Ukrayna işgaline 360 bin Rus personelinin katıldığının değerlendirildiğini söyledi. Rapora göre, işgalin başından bugüne toplam Rus askeri sayısının yüzde 87'sine tekabül eden 315 bin asker öldü ya da yaralandı.

Değerlendirmede, "Kayıpların boyutu Rusya'yı savaşma kabiliyetini sürdürmek için olağanüstü önlemler almaya zorladı. Rusya 2022'nin sonlarında 300 bin kişilik kısmi seferberlik ilan etti ve hükümlüler ile yaşlı sivillerin askere alınmasına izin verecek şekilde standartları gevşetti" denildi.

RUSYA 2 BİN 200 TANK KAYBETTİ

Kaynak, Rus ordusunun savaşa 3 bin 100 tankla başladığını, 2 bin 200 tankını kaybettiğini ve açığı 1970'lerde üretilen T62 tanklarıyla "doldurmak" zorunda kaldığını ve savaş alanında yalnızca bin 300 tank bıraktığını belirtti.

Kiev, kayıplarını devlet sırrı olarak ele alıyor ve yetkililer rakamın açıklanmasının savaş çabalarına zarar verebileceğini iddia ediyor. New York Times ağustos ayındaki bir haberinde ABD'li yetkililerin Ukrayna'daki ölü sayısının 70 bine yakın olduğunu düşündüğünü öne sürmüştü.