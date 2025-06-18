ABD ordusunda İsrail krizi! Netanyahu’ya “ölüm tarikatı” diyen Pentagon subayı McCormack görevden alındı

ABD Genelkurmay Başkanlığı’nda Levant ve Mısır Şube Şefi olarak görev yapan Albay Nathan McCormack, sosyal medya üzerinden İsrail’e ve bebek katili Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yönelik sert eleştirileri nedeniyle görevden alındı.

Pentagon’da görevli kıdemli bir subay, sosyal medya üzerinden yaptığı sert İsrail eleştirileri nedeniyle görevinden alındı. Genelkurmay Başkanlığı’nın J5 Planlama Direktörlüğü bünyesinde Levant ve Mısır şube şefliğini yürüten Albay Nathan McCormack, yarı anonim bir hesapla yaptığı paylaşımlarda İsrail’i "ölüm tarikatı" olarak nitelendirdi, ülkeyi "en kötü müttefik" ilan etti.

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PAYLAŞIMLAR WASHİNGTON'DA KRİZE NEDEN OLDU

McCormack’ın 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptığı çok sayıda paylaşımda, İsrail’in eylemlerini ve ABD'nin desteğini hedef alması, başkent Washington’da ve İsrail yanlısı çevrelerde öfkeye yol açtı. Söz konusu ifadeler ilk olarak Jewish News Syndicate (JNS) tarafından gündeme taşındı.

ALBAY MCCORMACK NE DEDİ?

Albay Nathan McCormack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı eleştirdi. McCormack, bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve destekçilerini hedef alarak, "Netanyahu ve Yahudi aşırılıkçı yandaşları kendi amaçları doğrultusunda çatışmayı uzatmaya kararlılar: ya iktidarda kalmak ya da toprakları ilhak etmek" dedi.

İsrail’in yıllardır yürüttüğü politikaların etnik temizlik ve soykırım suçlamalarına yol açtığını savunan McCormack, Batılı ülkelerin Holokost’tan duyduğu suçluluk nedeniyle İsrail’i eleştirmekten kaçındığını öne sürdü. ABD'nin İsrail’le olan ilişkisine de sert çıkan Albay, "Orta Doğu’daki bu 'ortaklıktan' yalnızca düşmanlık elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haziran 2024’ten bu yana Pentagon’da görev yapan McCormack, Genelkurmay Başkanlığı'nın J5 Planlama Direktörlüğü bünyesinde İsrail gibi ülkelerle yürütülen temaslara yönelik stratejik danışmanlık yapıyordu.

"İSRAİL'İN GAZZE POLİTİKASI ETNİK TEMİZLİK İÇERİYOR"

McCormack, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü zorla yerinden etme politikalarına ilişkin yorumlara tepki göstererek, Tel Aviv yönetiminin "Eretz İsrail’i kurmayı amaçladığını" iletmişti.

GÖREVDEN ALINDI, HESAP SİLİNDİ

JNS’in haberinin ardından Pentagon, durumdan haberdar olduğunu ve inceleme başlatıldığını açıkladı. Kısa süre içinde McCormack’ın Genelkurmay’daki görevine son verildiği ve konunun ABD Ordusu’na devredildiği bildirildi. Subayın sosyal medya hesabı kapatıldı.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, "Söz konusu paylaşımlar Savunma Bakanlığı’nın görüşünü yansıtmamaktadır" dedi. Aynı yetkili, "Küresel ittifaklarımız ve ortaklıklarımız, ulusal güvenliğimiz için hayati önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.

İSRAİL'LE İLGİLİ GİZLİ BİLGİLERİ DE PAYLAŞTI

Haberde, McCormack’ın sosyal medya hesabında Pentagon’daki göreviyle ilgili detaylar, Hizbullah ve Gazze operasyonları üzerine yapılan brifingler, hatta iptal edilen iş seyahatleri hakkında bilgi verdiği aktarıldı. Ağustos 2024’te İsrail’in Lübnan’a saldırı planladığını bildiklerini ve bu konuda İsrail’i uyardıklarını yazdığı öne sürüldü.