Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD, Orta Doğu'daki savaşa katılacak mı? Trump kapıyı araladı

ABD, Orta Doğu'daki savaşa katılacak mı? Trump kapıyı araladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ABD, Orta Doğu&#039;daki savaşa katılacak mı? Trump kapıyı araladı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki savaşa dahil olmadıklarını ifade etti. Trump, İran'ın nükleer müzakere masasına oturması gerektiğini vurgulayarak "Biz bu işin içinde değiliz. Dahil olmamız mümkün ancak şu anda dahil değiliz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İran-İsrail arasındaki çatışmalara dahil olmadığını belirterek, "Biz bu işin içinde değiliz. Dahil olmamız mümkün ancak şu anda dahil değiliz" dedi.

İran, ABD’yi İsrail’in kendisine yönelik saldırılara dahil olmakla suçlarken, ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İran-İsrail arasındaki çatışmalara dahil olmadığını açıkladı.

ABD, Orta Doğu'daki savaşa katılacak mı? Trump kapıyı araladı - 1. Resim

ABD, İRAN-İSRAİL SAVAŞINA DAHİL OLACAK MI?

Trump, ABD basınına verdiği röportajda, "Biz bu işin içinde değiliz. Dahil olmamız mümkün ancak şu anda dahil değiliz" dedi.

İRAN'A "NÜKLEER MÜZAKERE MASASI" ÇAĞRISI

İran ile ABD arasındaki dolaylı nükleer müzakerelerde İran’ın müzakerelere dönmesi için son bir tarih olup olmadığı sorusuna cevap veren Trump, "Hayır, bir son tarih yok ama konuşuyorlar. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Konuşmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD-İran arasında bugün Umman’da nükleer müzakerelerin 6’ncı turu İsrail saldırıları nedeniyle iptal edilmişti.

ABD, Orta Doğu'daki savaşa katılacak mı? Trump kapıyı araladı - 2. Resim

PUTİN'DEN ARABULUCULUK TEKLİFİ 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran-İsrail arasında arabulucuk yapmaya hazır olduğunu hatırlatan Trump, "O hazır. Bu konuda beni aradı. Bu konuda uzun uzun konuştuk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CANLI | Savaş büyüyor! İsrail İran'a yeni hava saldırıları başlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CANLI | Savaş büyüyor! İsrail İran'a yeni hava saldırıları başlattı - Dünyaİsrail İran'a yeni hava saldırıları başlattı36 ülkeye daha vize yasağı sinyali! Yeni liste sızdı - Dünya36 ülkeye daha vize yasağı sinyali! Yeni liste sızdıSuikast listesindeydi! Trump Hamaney'in öldürülmesini veto etti - DünyaTrump, Hamaney'in öldürülmesini veto ettiİran tuşa bastı! İsrail’e siber saldırı yağmuru başladı - Dünyaİsrail’e siber saldırı yağmuru başladıKomşuda korku dolu anlar: Helikopter denize çakıldı - DünyaKomşuda korku dolu anlar: Helikopter denize çakıldıPutin, Trump görüşmesi sonrası Hamaney'i uyardı: İran rejimi yok olma tehlikesi altında - Dünya"Rejim yok olma tehlikesi altında"
Sonraki Haber Yükleniyor...