Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD resmen duyurdu: Olası İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek gönderiyorlar

ABD resmen duyurdu: Olası İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek gönderiyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD resmen duyurdu: Olası İran saldırısına karşı İsrail&#039;e ilave askeri destek gönderiyorlar

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Pentagon'un, olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandığını açıkladı. İsrail'in Hamas lideri Heniyye'yi İran'da öldürmesi bölgede tansiyonu yükseltmişti.

CNN yayınına konuk olan Kirby, Orta Doğu'da artan gerilimi ve ABD yönetiminin reaksiyonunu değerlendirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde "İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek gönderilmesi" konusunu da ele aldığını hatırlatan Kirby, İsrail'in güvenliği konusundaki hassasiyetlerini tekrarladı.

DETAY VERMEKTEN KAÇINDI

İran'ın İsrail'e yönelik tehdidine vurgu yapan Kirby, "(Gönderilecek askerlerle ilgili) Detaylarına şu anda giremem. Ancak bölgede doğru kaynaklara ve kapasiteye sahip olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Şu anda Savunma Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor." dedi.

Sunucunun, İsrail'e gönderilecek askeri kaynağın askerleri mi yoksa diğer askeri teçhizatları mı kapsadığı yönündeki sorusuna ise Kirby, "Muhtemelen ikisinin kombinasyonu olacaktır çünkü askeri bir donanım gönderdiğinizde onu kullanacak personeli de göndermeniz gerekir." cevabını verdi.

BIDEN NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Biden, dün Netanyahu ile görüşmesinde, "İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandıklarını" dile getirmişti.

Öte yandan, Biden, dün akşam yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının "ateşkes ihtimalini etkileyip etkilemediği" sorusuna, "Yardımcı olmadı." diye cevap vermişti.

Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasından "çok endişeli" olduğunu belirten Biden, Netanyahu ile "çok net" bir görüşme yaptığını bildirmişti.

Biden, "(Görüşmede) Bu konuda çok net oldum. Ateşkes için bir temelimiz var. (Netanyahu) Bunun üzerine adım atmalı. Onlar da hemen bunun üzerine ilerlemeli." şeklinde konuşmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Süper Kupa öncesi dostluk mesajı! Okan Buruk ile Giovanni van Bronckhorst sahaya birlikte çıktıBakanlık fırsatçılara göz açtırmıyor! 7 ayda 71 bin firmaya ceza kesildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrailli yerleşimci çeteler Filistinlilerin evlerini ateşe verdi - DünyaFilistinlilerin evlerini ateşe verdilerFransa'dan İran'daki vatandaşlarına acil çağrı: Ülkeyi terk edin - DünyaFransa'dan İran'daki vatandaşlarına acil çağrıŞiddetli yağışlar köprüyü çökertti! Çok sayıda can kaybı var - DünyaŞiddetli yağışlar köprüyü çökertti! Çok sayıda can kaybı varİran'ın İsrail tehdidi ABD'yi harekete geçirdi: Savaş uçakları Orta Doğu için kalkacak - DünyaABD'de İran korkusu!Hamas'ın yeni lideri için 3 aday... Bir isim öne çıkıyor - DünyaHamas'ın yeni lideri kim olacak?Ankara'daki tarihi esir takası dünya basınında: Türkiye oynadığı rolün keyfini çıkarıyor - DünyaAnkara'daki tarihi takas dünya basınında
Sonraki Haber Yükleniyor...