ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in eski özel kalem müdürü Joe Kasper, eski patronuna istifa çağrısında bulundu. Pentagon'un yönetimini ve İran savaşındaki kararlarını eleştiren Kasper, "Pete'in artık bırakma zamanı geldi" dedi.

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e istifa çağrısı bu kez kendi ekibinden geldi. Bir dönem Hegseth'in en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan eski özel kalem müdürü Joe Kasper, Pentagon'un yönetiminden İran savaşına kadar birçok konuda eski patronuna ateş püskürdü.

Politico'ya konuşan Kasper, "Pete'in etkili olma kabiliyeti kısıtlandı ve çok yakında bu yetisini tamamen kaybedecek. Bu ve diğer nedenlerden dolayı Pete'in artık bırakma zamanı geldi" dedi.

"PETE'İN ARTIK BIRAKMA ZAMANI GELDİ"

Kasper, Hegseth'in Pentagon'u yönetme biçimini ve İran savaşındaki kararlarını eleştirerek, "Pete'in etkili olma kabiliyeti kısıtlandı ve çok yakında bu yetisini tamamen kaybedecek. Bu ve diğer nedenlerden dolayı Pete'in artık bırakma zamanı geldi" diye seslendi.

Eski özel kalem müdürü, Hegseth'in kurumun ihtiyaçlarından çok kendi imajına odaklandığının altını çizdi.

"KONGRE İLE KÖPRÜLERİ YAKTI"

Hegseth'in üst düzey askeri komutanları görevden alma kararlarını da eleştiren Kasper, Pentagon'daki liderlik kadrosunun ciddi şekilde zayıfladığını öne sürdü.

Kasper, Savunma Bakanı'nın Kongre ile ilişkilerine ilişkin ise "Kongre'deki köprüleri sadece yakmakla kalmadı, onlara napalm bombası attı" dedi.

İran savaşının yönetimini de "tam bir rezalet" olarak nitelendirdi.

PENTAGON'DAN OLAY CEVAP

Pentagon ise Kasper'ın suçlamalarını reddetti.

Politico'ya konuşan üst düzey bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, Kasper'ı "medyaya uydurma dedikodular pazarlamakla" suçladı.

Yetkili, Hegseth'in Amerikan ordusunun savaş kabiliyetini güçlendirmeye odaklandığını aktardı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hegseth'i Savunma Bakanlığı görevinde tutacağını daha önce açıklamıştı.

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